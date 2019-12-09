دوفيزيوزو متفاجئٌ من حلوله وصيفًا في موسم 2019

في حين أنّ مارك ماركيز درّاج هوندا سيطر على مجريات الموسم وحقّق اللقب بفارق خيالي بلغ 151 نقطة عن أقرب ملاحقيه، تقّم دوفيزيوزو نفسه على مافيريك فينياليس صاحب المركز الثالث بفارق 58 نقطة.

وجاء ذلك بالرغم من انسحابه مرّتين في هذا الموسم، ولم يكن له أيّ ذنبٍ في ذلك في كلتيهما بعد أن كان ضحيّة خطأ خورخي لورينزو في برشلونة قبل أن يطيح به فابيو كوارتارارو في المنعطف الأوّل من سباق سيلفرستون.

واعترف دوفيزيوزو أنّ الترتيب الختاميّة كان "غريبًا"، وشعر بأنّ موسمه يُمكن النظر إليه من زوايا مختلفة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ علينا النظر إلى موسمنا من زوايا مختلفة. ذلك لأنّ الهدف كان مختلفًا، كان الهدف هو المنافسة على البطولة والفوز باللقب، لكنّنا لم نفعل، لذا لا يُمكننا أن نكون سعداء حيال ذلك".

وأكمل: "بالرغم من ذلك لا تزال هناك بعض النقاط التي علينا تحسينها أكثر ممّا فعلنا. لكن علينا أن نكون واقعيين كون تركيبة هوندا وماركيز كانت جنونيّة هذا الموسم. حقّقا رصيدًا قياسيًا من النقاط على ما أعتقد، وفازا باللقبين".

وأردف: "لكن إن نظرتم إلى البطولة فإنّ الترتيب غريب، كون مارك حقّق رقمًا قياسيًا من النقاط، وحققت رقمي القياسي، وهناك قرابة 60 نقطة تفصلني عن الدرّاج الثالث".

ثمّ تابع: "ذلك يعني أنّنا عملنا بطريقة جيّدة هذا الموسم، كوني لم أسجّل نقاطًا في سباقين ولم يكن ذلك خطئي. تلك نقطة جيّدة، لذا أعتقد بأنّ علينا أن نكون سعداء بما حقّقناه، كوننا أكّدنا مركزنا في البطولة ومستوى المنافسة كان عاليًا".

وأردف: "إن نظرت خلفي فإنّني متفاجئٌ بعض الشيء، هناك الكثير من الأبطال الذين يملكون درّاجات جيّدة. أعتقد بأنّنا أدرنا السباقات بشكلٍ جيّد هذا الموسم. لذا يعتمد الأمر على الطريقة التي تريد النظر إليه وفقها".

وقال دوفيزيوزو أنّ أداء ماركيز في 2019 صعّب من مهمّة التفكير في البطولة، لكنّ ذلك "لم يكن بالأمر المستحيل بالتأكيد".

وأضاف: "لم يكن أداؤنا كافيًا بالتأكيد، كوننا أرادنا المنافسة على البطولة، لكنّ الجميع ينظر الآن في ما يُمكننا فعله للتغلّب على ماركيز. ذلك صعبٌ جدًا".

وأردف: "لكنّ ذلك ليس بالمستحيل كون ماركيز قام بعملٍ جنوني هذا العام، أعتقد بأن لا أحد توقّع ذلك. قد يسير الموسم المقبل على نحوٍ مختلف، لكلّ بطولة قصّة مختلفة. لذا عليك الحفاظ على تفاؤلك. علينا مواصلة العمل بجدّ".