دوفيزيوزو "لا يشعر بالخسارة" حيال ألقاب الموتو جي بي الضائعة مع دوكاتي

أعلن دوفيزيوزو الأسبوع الماضي أنّه سيأخذ استراحة من البطولة في 2021 بعدما عجز عن تأمين مقعد في البطولة، لكنّه أبقى الباب مفتوحًا لعودة محتملة في 2022.

بدأ الإيطالي مسيرته في الفئة العُليا في 2008، حيث حقق 15 انتصارًا خلال مسيرته مع هوندا ودوكاتي، كما حل وصيفًا في البطولة في ثلاث مناسبات بين 2017 و2019 خلف مارك ماركيز.

وكان موسم دوفيزيوزو الأوّل مع دوكاتي في 2013 صعبًا للغاية، إذ لم يتمكّن سوى من التواجد ضمن الخمسة الأوائل في مناسبتين فقط على درّاجة غير تنافسية بشكل كبير.

وكان موسم 2020 صعبًا على نحوٍ مشابه بالنسبة لدوفيزيوزو، حيث واجه مشاكل مع التركيبة الجديدة من إطارات ميشلان على مدار الموسم، بالرُغم من أنّه تمكّن من تسجيل فوزٍ في جائزة النمسا الكبرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا من الممكن أن يكون راضيًا بما حققه في مسيرته حال عدم عودته إلى البطولة بعد ذلك، قال دوفيزيوزو: "نعم، سأكون سعيدًا كوني أعتقد بأنّ ما قمت به في مسيرتي، ولا سيّما في السنوات الثلاث الأخيرة مع دوكاتي. لم نتمكّن من الفوز باللقب وكان ذلك هدفنا، لكنّني لا أشعر بأنّنا خسرنا كوننا حققنا تقدمًا كبيرًا من الخلف وما قمنا به سويًا خلال هذه المواسم الثلاثة كان استثنائيًا".

وأضاف: "كنا في مواجهة مارك (ماركيز) وهوندا، وكان من الصعب للغاية هزيمتهما. لكنني سعيد جدًا بهذه المواسم وأرى بأننا حققنا خطوات مهمة، وكذلك في مسيرتي، وما كنت قادرًا على إظهاره. لذلك أنا راضٍ جدًا. لكنني في الوقت الحالي أريد التفكير حيال المستقبل".

جديرٌ بالذكر أنّ دوفيزيوزو كان قريبًا من الحصول على دور درّاج الاختبار مع ياماها، قبل أن يؤثر خيار الاستراحة للعام المُقبل.

هذا وسيشارك الإيطالي في الموتوكروس في 2021 بهدف الحفاظ على لياقته آملًا في العودة إلى الموتو جي بي لموسم 2022.