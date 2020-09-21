دوفيزيوزو "لا يزال غير قادرٍ" على مُلاءمة أسلوب كبحه

عانى دوفيزيوزو من التماسك الإضافيّ الذي توفّره بنية الإطار الخلفيّ الجديدة، وهو ما يتسبّب في الضغط على مقدّمة درّجته أثناء دخوله للمنعطفات وعدم السماح له باعتماد أسلوب كبحه الطبيعيّ.

وأشار دوفيزيوزو الشهر الماضي إلى أنّ جميع أفكار الإعدادات التي استخدمها في الأعوام الماضية لم تعد تعمل الآن على درّاجته "جي.بي20" مع إطارها الحاليّ وأنّه تعيّن عليه ملاءمة أسلوب قيادته لذلك.

وبعد أن باغته حادث أليكس إسبارغارو في المنعطف الثامن خلال اللفّة الافتتاحيّة، اعترف دوفيزيوزو بأنّه لم يتمتّع بالوتيرة للمجازفة وتحقيق تقدّم كبير مثلما فعل جوان مير الذي حلّ ثانيًا بعد أن كان في المركز الـ 11.

وقال الإيطاليّ، الذي يتصدّر الترتيب العام: "أنا محبطٌ لأنّنا نعمل بجهد كبير لمحاولة ملاءمة أسلوب الكبح، لكنّنا لم نُفلح في ذلك بعد".

وأضاف: "ذلك محبطٌ جدًا كونه من السهل رؤية ذلك في البيانات، لكن من الصعب التغيير على الحلبة. كان السباق غريبًا جدًا".

وأكمل: "خسرت بعض المراكز في أوّل منعطفين وخسرت أربعة مراكز إضافيّة في المنعطف الثامن بسبب حادث أليكس. كنت في أسفل الترتيب ولم أتمتّع بالوتيرة للتعافي مثلما فعل مير".

وأردف: "كنت أكثر ثباتًا وحظيت بشعورٍ أفضل من سباق ميزانو الأوّل. لكنّني لم أتمتّع بالسرعة لتحسين الوضع. لذا فقد خاب أملي كثيرًا".