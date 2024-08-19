دوفيزيوزو سيختبر درّاجة ياماها في ميزانو هذا الأسبوع
سيعود نجم دوكاتي السابق على الأحداث هذا الأسبوع لمساعدة ياماها في التعافي من معاناتها المستمرّة في الموتو جي بي.
أندريا دوفيزيوزو، ياماها
الصورة من قبل: ياماها
سيقود الإيطالي درّاجة "ام1" في تجارب خاصة على حلبة ميزانو هذا الأسبوع، عوضًا عن كال كراتشلو المصاب.
وسيُساعد دوفيزيوزو، البعيد عن الأضواء منذ اعتزاله في نهاية 2022، ياماها على تطوير درّاجتها المتعثّرة ضمن تجارب بيومين على الحلبة الإيطاليّة.
وسيُعوّض دوفيزيوزو درّاج الاختبارات الرسمي لياماها كراتشلو، الذي يبقى بعيدًا عن المشاركات نتيجة الإصابة التي تعرّض لها في يده في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.
وأكمل الإيطالي، الذي حلّ وصيفًا لمارك ماركيز درّاج هوندا آنذاك في ثلاثة مواسم متتالية بين 2017 و2019، "اختبارًا أوليًا" للتأقلم مع النسخة الحاليّة من درّاجة "ام1".
وقال الإيطالي: "أنا آسفٌ من أجل كال وعدم تعافيه، وآمل أن يُشفى سريعًا".
وأردف: "بقول ذلك، فأنا سعيدٌ ومتحمّسٌ بالحصول على الفرصة لقيادة درّاجة موتو جي بي مجدّدًا، وأودّ شكر ياماها على هذه الفرصة. آمل أن أكون قادرًا على المساهمة في تطوير الدرّاجة".
وبالرغم من أنّه يُعرف بتواجده مع دوكاتي لثمانية أعوام، حيث عزّز موقعه كأحد أفضل الدرّاجين في العقد الماضي، أمضى دوفيزيوزو آخر عامٍ ونصف من مسيرته في الموتو جي بي في قيادة درّاجة ياماها مع فريق "بيتروناس" الرديف.
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