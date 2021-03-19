دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

يمرّ دوفيزيوزو بعام راحة في 2021 بعد إزاحته من قبل الفريق المصنعيّ لدوكاتي نهاية العام الماضي إثر تعكّر علاقته مع جيجي دالينيا المدير العام للفريق.

وعُرض مقعد في أبريليا على الإيطالي لموسم 2021 لكنّه رفضه كونه شعر حينها بأنّ ذلك الوضع ليس الأنسب لمسيرته.

كما تلقّى دوفيزيوزو عرضًا ليلعب دور درّاج اختبارات ياماها، لكنّه رفضه كونه لم يترك الباب مفتوحًا أمام عودته للتسابق بشكلٍ كامل في 2022.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الآن أنّ هناك محادثات جارية الآن بين دوفيزيوزو وأبريليا وانطلقت منذ فبراير الماضي حيال إمكانيّة انضمامه للفريق كدرّاج تجارب. لكن على إثر الأداء الباهر لدرّاجة "آر.اس-جي.بي" الجديد في تجارب قطر الأسبوع الماضي، تزايد فضول دوفيزيوزو حيال الحزمة.

وأعلنت أبريليا أنّ دوفيزيوزو سيقود لصالحها في تجارب خيريز بين 12 و14 أبريل.

وقال الإيطالي: "كنت مسرورًا باهتمام أبريليا وعندما تحدّثوا معي بشأن خوض هذه التجارب فقد قبلت الدعوة بسرور لأكون قادرًا على درّاجة موتو جي بي مجدّدًا والحفاظ على لياقتي وأدائي ومنح المهندسين ردود فعلي. أودّ شكر أبريليا على هذه الفرصة".