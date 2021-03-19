دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"
موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

سيخوض فريق أبريليا للموتو جي بي تجارب خاصة بثلاثة أيّام على حلبة خيريز الشهر المقبل بمشاركة الفائز بـ 15 سباقًا أندريا دوفيزيوزو، وذلك في ظلّ تكثيف المحادثات بين الطرفين.

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

يمرّ دوفيزيوزو بعام راحة في 2021 بعد إزاحته من قبل الفريق المصنعيّ لدوكاتي نهاية العام الماضي إثر تعكّر علاقته مع جيجي دالينيا المدير العام للفريق.

وعُرض مقعد في أبريليا على الإيطالي لموسم 2021 لكنّه رفضه كونه شعر حينها بأنّ ذلك الوضع ليس الأنسب لمسيرته.

كما تلقّى دوفيزيوزو عرضًا ليلعب دور درّاج اختبارات ياماها، لكنّه رفضه كونه لم يترك الباب مفتوحًا أمام عودته للتسابق بشكلٍ كامل في 2022.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الآن أنّ هناك محادثات جارية الآن بين دوفيزيوزو وأبريليا وانطلقت منذ فبراير الماضي حيال إمكانيّة انضمامه للفريق كدرّاج تجارب. لكن على إثر الأداء الباهر لدرّاجة "آر.اس-جي.بي" الجديد في تجارب قطر الأسبوع الماضي، تزايد فضول دوفيزيوزو حيال الحزمة.

وأعلنت أبريليا أنّ دوفيزيوزو سيقود لصالحها في تجارب خيريز بين 12 و14 أبريل.

وقال الإيطالي: "كنت مسرورًا باهتمام أبريليا وعندما تحدّثوا معي بشأن خوض هذه التجارب فقد قبلت الدعوة بسرور لأكون قادرًا على درّاجة موتو جي بي مجدّدًا والحفاظ على لياقتي وأدائي ومنح المهندسين ردود فعلي. أودّ شكر أبريليا على هذه الفرصة".

المشاركات
التعليقات
روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"

المقال السابق

روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

22س
2
فورمولا 1

بريفيو: ألونسو "المتطلّب" له تأثير إيجابي للغاية على فريق ألبين

18س
3
فورمولا 1

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

4
فورمولا 1

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021

19س
5
فورمولا 1

تحليل: لماذا تُعدّ فرص دخول فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد أفضل من أي وقت مضى؟

أحدث الأخبار
دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات
موتو جي بي

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"
موتو جي بي

روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"

16-03-2021
موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر

13-03-2021
موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر

12-03-2021
قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي
موتو جي بي

قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي

11-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
تقديم موسم 2021 في موتو جي بي 01:35
موتو جي بي
10-03-2021

تقديم موسم 2021 في موتو جي بي

موتو جي بي: مارك ماركيز يواصل رحلة التعافي 04:31
موتو جي بي
10-03-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز يواصل رحلة التعافي

موتو جي بي: تقديم فريق 00:00
موتو جي بي
02-03-2021

موتو جي بي: تقديم فريق "بيتروناس سيبانغ ريسينغ" 2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021 00:00
موتو جي بي
26-02-2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في 35:55
موتو جي بي
10-02-2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في "موتو جي بي"

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: لا يوجد حل مباشر "لضعف" القسم الخلفي في سيارة 2021

بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يستذكر "طرده" من تجارب ريد بُل للناشئين

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: أداء سيارات الفورمولا واحد على المسار خلال تجارب البحرين 2021

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

تحليل: لماذا تُعدّ فرص دخول فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد أفضل من أي وقت مضى؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا تُعدّ فرص دخول فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد أفضل من أي وقت مضى؟

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

ريتشارد يرد على انتقادات إيلينا: "اسألوا رأي ناني ولوب عن السيارة بدلاً من إيلينا"

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

هاميلتون: الأفعال وليس الأقوال ستحدد طبيعة مبادرة التنوّع في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

هاميلتون: الأفعال وليس الأقوال ستحدد طبيعة مبادرة التنوّع في الفورمولا واحد لموسم 2021

أحدث الأخبار

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو سيختبر درّاجة أبريليا للموتو جي بي في ظلّ تكثيف المحادثات

روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"

موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار

موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر

موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.