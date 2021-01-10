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دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي

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دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي

ألقى أندريا دوفيزيوزو باللوم في خروجه من صفوف الفريق المصنعي لدوكاتي بعد ثمانية أعوام على العلاقة المتصدعة التي جمعته بالمدير العام للفريق جيجي دالينيا.

أعلن دوفيزيوزو - الذي سيأخذ استراحة من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في 2021 - في أغسطس/آب خلال جائزة النمسا الكبرى أنّه لن يجدد عقده مع دوكاتي لما بعد 2020، لكنّه كان واضحًا في أنّه ما يزال محافظًا على دوافعه للبقاء في البطولة.

وكان من المعتقد في ذلك الوقت أنّ دوكاتي ودوفيزيوزو لم يتفقا على البنود المالية لصفقة جديدة، لكنّ صاحب الـ 15 انتصارًا في الموتو جي بي صرّح بأنّ تلك ليست الحقيقة وأنّه لم يحصل على صفقة من الأساس.

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إذ وخلال حوار مع صحيفة "غازيتا ديللو سبورت"، انفتح الإيطالي حول ما تسبب بخروجه من دوكاتي، مُشيرًا إلى الشرخ الذي حدث في علاقته مع دالينيا منذ موسم 2017.

حيث قال: "كيف هي العلاقة مع جيجي؟ صفر. ربما كانت 30 بالمئة في الأعوام الماضية، ومن ثمّ وصل خورخي لورينزو في 2017 - ومع الجدل والانقلاب على بعضهم البعض - بات فريقي منعزلًا بعض الشيء".

وأضاف: "لم نعد نتحدث عن تطوير الدراجة، لم نعد نعقد اجتماعات لتطويرها. لكن في دوكاتي هنالك الإمكانيات لفعل ذلك، مع الكفاءة والمهارة الحاضرة. حيث أنّ ذلك هو أكثر ما أغضبني خلال تلك الأعوام الثمانية، أنّه كان بمقدورنا القيام بعمل أفضل".

وتابع: "جيجي وأنا لم نتحدث بهدوء منذ 2017".

في المقابل نفى دوفيزيوزو بأن يكون قرار دوكاتي بعدم المواصلة معه قد اتُخذ بالإجماع بين الإدارة، حيث ادّعى قائلًا: "تلك القرارات تأتي فقط من جيجي. هنالك حديث عن دوكاتي بوجه عام، لكنّ ذلك خاطئ، كون كل القرارات تأتي منه هو فقط. مثل اختيار لورينزو في 2017".

من جهة أخرى، أشار دوفيزيوزو بأنّ دالينيا كان قد اتّخذ قراره بعدم المواصلة معه عندما حدثت مناوشة بين الثنائي خلال اجتماع تقني في 2019 بين جائزتي ألمانيا والنمسا الكبرى.

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فقال: "صرّح جيجي أنّه علم بأنّ الأمر قد انتهى منذ اجتماع 2019، والذي كان من المفترض أن يكون اجتماعًا تقنيًا، كانت لدينا أفكار مختلفة. حيث أنّ ما بدأ كاجتماع تقني انتهى ليكون مواجهة بين كلينا. شعر جيجي بالهجوم والهزيمة. أعتقد بأنّه أغلق الباب تمامًا في تلك اللحظة".

واختتم: "لقد قيل بأنني أردت هذا وذاك. كل ذلك كذب. لم يكن هنالك عرض مطلقًا، لم تكن هنالك مفاوضات. لم أكن أعلم حتى أنهم لا يريدونني. لكن ما قالوه كان تأكيدًا بأن الأمر كان قد انتهى بالنسبة لدالينيا بعد اجتماع 2019".

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