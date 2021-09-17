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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى أخبار

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

اعترف أندريا دوفيزيوزو أنّ يومه الأول على متن درّاجة "بيتروناس اس آر تي ياماها" ضمن مجرجات الجمعة في جائزة سان مارينو الكبرى كان "غريبًا للغاية" لأنّ الدراجة "مختلفة جدًا".

دوفيزيوزو: الشعور على دراجة ياماها "غريب للغاية" في ميزانو

حلّ صاحب الانتصارات الـ 15 في "الموتو جي بي" مكان فرانكو موربيديللي ضمن صفوف "اس آر تي"، بينما انتقل الأخير إلى صفوف فريق ياماها المصنعي حتى نهاسة 2023.

وقاد دوفيزيوزو درّاجة دوكاتي لثمانية أعوام بين 2013 و2020، كما اختبر درّاجة أبريليا خلال موسم غيابه عن البطولة، وذلك قبل أن يسجّل عودته مع "اس آر تي" اليوم الجمعة في ميزانو.

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وأكمل الإيطالي تجارب اليوم في المركز الأخير ضمن ترتيب الأزمنة المجمعة بفارق حوالي 2.6 ثانية عن الصدارة، لكنّه أوضح بعد نصف حصة فقط من التجارب الجافة بأنّه ما يزال بعيدًا جدًا لناحية الراحة على متن دراجة "ام1".

فقال عند سؤاله عن تجاربه الأولى على متن دراجة ياماها: "شعور غريب جدًا جدًا. أعني أن الدراجة مختلفة للغاية. لذلك كان الوضع مثلما توقعت. كما أن التموضع مثل مشكلة في البداية".

وأضاف: "ما أزال لا أشعر بالراحة، لكنّ التغيير ضخم - والذي يتمحور أكثرحول التموضع وحجم الدراجة من كيفية عملها، كوني لم أكن بعيدًا للغاية في الصباح".

وتابع: "لم أضغط، لكن الشعور كان جيّدًا للغاية في بعض الجوانب. بعض الأمور بمقدورنا القيام بها، البعض الآخر ليس الآن. كان يومًا غريبًا، ولكن بطريقة جيّدة".

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وأكمل: "كما كان من الرائع اختبار أمور مختلفة، اختلاف كبير. عليّ أن أضغط أكثر بعض الشيء لفهم بعض الجوانب، لكنها كانت تجارب رائعة للغاية".

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