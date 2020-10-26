موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

المشاركات
التعليقات
دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

قال أندريا دوفيزيوزو بأنّ لقب البطولة "ليس بين يديه" قبيل سباق جائزة ترويل الكبرى بعد تصفيات صعبة شهدت تأهله في المركز السابع عشر.

فشل دراج دوكاتي مرة أخرى في العبور للقسم الثاني على حلبة أراغون يوم السبت واكتفى بالمركز السابع عشر على شبكة الانطلاق، وهذه المرة الثالثة هذا الموسم التي يخرج فيها دوفيزيوزو من القسم الأوّل للتصفيات.

وقال الإيطالي يوم الجمعة بأنّ دوكاتي لم تحقق أيّ تقدّم بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة خلال جائزة أراغون الكبرى، مجدداً تصريحه بأنّ الحظيرة الإيطالية لا زالت خلف منافسيها.

وحقق دوفيزيوزو المركز السابع في سباق أراغون الأسبوع الماضي ليبقى خلف متصدر الترتيب العام جوان مير بفارق 15 نقطة بعد سوء الحظ الذي عصف بالمتصدر السابق فابيو كوارتارارو.

ومع ذلك، لا يستطيع التفكير بالبطولة بالنظر للسرعة التي يحظى بها حاليا مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتوسبورت.كوم" عمّا إذا كانت حظوظه بالفوز باللقب قد تلاشت بعد التصفيات، قال دوفيزيوزو: "عندما تكون لديك هذه السرعة فإنّك لا تستطيع وضع أيّة استراتيجية ولا تستطيع التفكير بالبطولة".

وأضاف: "بالطبع سأتوجه للسباق وسأحاول حصد أكبر قدر ممكن من النقاط".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، عندما لا تمتلك السرعة فإنّه ليس بوسعك التفكير بأيّ شيء ولا تستطيع إهدار طاقتك بالتفكير في الاستراتيجية لأنّك لا تملك القوة لاتخاذ القرار".

وتابع: "الأمر صعب للغاية. حالياً لا أفكر بالبطولة لأنّها ليست في ذهني، وليست بين يدي".

وتذمّر دوفيزيوزو من تأثير تركيبة إطارات ميشلان لموسم 2020 على الصعوبات التي تعترضه من ناحية التأقلم مع أسلوب قيادته على دراجة 2020.

اقرأ أيضاً:

ونجح فقط دراج أفينتيا دوكاتي يوهان زاركو في المرور للقسم الثاني من التصفيات لجائزة ترويل الكبرى على متن دراجة 2019، حيث تأهل الفرنسي في المركز الخامس.

ولكن، اعترف دوفيزيوزو بأنّه ليس هناك أيّ شيء لتعلّمه من دراجة العام الماضي من ناحية إيجاد حلول لمعاناته مع الإطارات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أنّ الأمر مرتبط فقط بأسلوب القيادة، وإذا قمنا بتحليل الموسم فسنلاحظ العديد من الإيجابيات والسلبيات".

وأردف: "العديد من الدراجين لديهم سرعة جيدة جداً، لكن انظروا إلى موقعهم في ترتيب البطولة".

واستدرك: "لذا، هذا يؤكد في نهاية المطاف بأنّ الوضع ليس تحت السيطرة بالنسبة لنا ومن الصعب جداً إدارة واستخدام الإمكانيات لأنّنا نعمل جاهدين على الإعدادات ونحاول التأقلم".

واستطرد: "لكن كما هو جليّ، لم يُفلح ذلك".

واختتم: "نحن أسرع بعض الشيء في حلبات معينة، لكن هذا لا ينطبق هنا. لذا، الوضع صعب".

يشار إلى أن دوفيزيوزو أنهى سباق ترويل بالمركز 13.

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

المقال السابق

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ترويل الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

أحدث الأخبار

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل أخطأت باختيار الإطارات عند بداية سباق البرتغال

2
فورمولا 1

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

3
فورمولا 1

نوريس بعد حادثة البرتغال: لا يبدو أن سترول يتعلم

4
فورمولا 1

ساينز: تجاوز سيارتَي مرسيدس في اللفّة الأولى من سباق البرتغال كان "سهلًا"

5
فورمولا 1

راسل: "معسكر بيريز" وراء شائعات خروجي من ويليامز

38د

أحدث الأخبار

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
موتو جي بي

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل
موتو جي بي

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يحقق الفوز بسباق ترويل واحتدام المنافسة على اللقب

فينياليس بوسعه أن يكون "منافسًا قويًا" خلال سباق أراغون الثاني
موتو جي بي

فينياليس بوسعه أن يكون "منافسًا قويًا" خلال سباق أراغون الثاني

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.