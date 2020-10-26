دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

فشل دراج دوكاتي مرة أخرى في العبور للقسم الثاني على حلبة أراغون يوم السبت واكتفى بالمركز السابع عشر على شبكة الانطلاق، وهذه المرة الثالثة هذا الموسم التي يخرج فيها دوفيزيوزو من القسم الأوّل للتصفيات.

وقال الإيطالي يوم الجمعة بأنّ دوكاتي لم تحقق أيّ تقدّم بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة خلال جائزة أراغون الكبرى، مجدداً تصريحه بأنّ الحظيرة الإيطالية لا زالت خلف منافسيها.

وحقق دوفيزيوزو المركز السابع في سباق أراغون الأسبوع الماضي ليبقى خلف متصدر الترتيب العام جوان مير بفارق 15 نقطة بعد سوء الحظ الذي عصف بالمتصدر السابق فابيو كوارتارارو.

ومع ذلك، لا يستطيع التفكير بالبطولة بالنظر للسرعة التي يحظى بها حاليا مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتوسبورت.كوم" عمّا إذا كانت حظوظه بالفوز باللقب قد تلاشت بعد التصفيات، قال دوفيزيوزو: "عندما تكون لديك هذه السرعة فإنّك لا تستطيع وضع أيّة استراتيجية ولا تستطيع التفكير بالبطولة".

وأضاف: "بالطبع سأتوجه للسباق وسأحاول حصد أكبر قدر ممكن من النقاط".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، عندما لا تمتلك السرعة فإنّه ليس بوسعك التفكير بأيّ شيء ولا تستطيع إهدار طاقتك بالتفكير في الاستراتيجية لأنّك لا تملك القوة لاتخاذ القرار".

وتابع: "الأمر صعب للغاية. حالياً لا أفكر بالبطولة لأنّها ليست في ذهني، وليست بين يدي".

وتذمّر دوفيزيوزو من تأثير تركيبة إطارات ميشلان لموسم 2020 على الصعوبات التي تعترضه من ناحية التأقلم مع أسلوب قيادته على دراجة 2020.

ونجح فقط دراج أفينتيا دوكاتي يوهان زاركو في المرور للقسم الثاني من التصفيات لجائزة ترويل الكبرى على متن دراجة 2019، حيث تأهل الفرنسي في المركز الخامس.

ولكن، اعترف دوفيزيوزو بأنّه ليس هناك أيّ شيء لتعلّمه من دراجة العام الماضي من ناحية إيجاد حلول لمعاناته مع الإطارات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أنّ الأمر مرتبط فقط بأسلوب القيادة، وإذا قمنا بتحليل الموسم فسنلاحظ العديد من الإيجابيات والسلبيات".

وأردف: "العديد من الدراجين لديهم سرعة جيدة جداً، لكن انظروا إلى موقعهم في ترتيب البطولة".

واستدرك: "لذا، هذا يؤكد في نهاية المطاف بأنّ الوضع ليس تحت السيطرة بالنسبة لنا ومن الصعب جداً إدارة واستخدام الإمكانيات لأنّنا نعمل جاهدين على الإعدادات ونحاول التأقلم".

واستطرد: "لكن كما هو جليّ، لم يُفلح ذلك".

واختتم: "نحن أسرع بعض الشيء في حلبات معينة، لكن هذا لا ينطبق هنا. لذا، الوضع صعب".

يشار إلى أن دوفيزيوزو أنهى سباق ترويل بالمركز 13.