دوفيزيوزو "أسعد من بعض الأفراد في دوكاتي" بإنجازاته في الموتو جي بي

تواجد الفائز بـ 15 سباقًا في الجائزة الكبرى مع دوكاتي منذ موسم 2013 وفاز بـ 14 سباقًا معها، كما حلّ وصيفًا في البطولة ثلاث مرّات بين 2017 و2019.

لكنّ العلاقة بينه وبين دوكاتي عرفت انهيارًا في 2020 وقرّر الإيطاليّ الابتعاد عن المشاركة في موسم 2021 بعد أن أعلن مغادرته لصفوف دوكاتي في أغسطس الماضي.

وقال دوفيزيوزو حيال أعوامه الثمانية مع دوكاتي: "كانت إيجابيّة، إيجابيّة جدًا. الكثير ينسون ما حقّقناه منذ البداية، ومن الصعب تذكّر ما كان عليه الوضع قبل ثمانية أعوام، أو كيف كان قبل سبعة أعوام. لكنّني أذكر ذلك جيّدًا. لذا أجل، أنا سعيدٌ بذلك".

وأضاف: "بالتأكيد لم نتأكّد من الفوز باللقب، لم يكن ذلك وضعًا مثاليًا، لكنّني أسعد من البعض في دوكاتي وذلك أمرٌ يجعلني محبطًا بعض الشيء لأنّنا لم نحتفل ولم نعش الأعوام الثلاثة التي عشناها بشكلٍ طبيعيّ".

واختتم بالقول: "لست سعيدًا بذلك في الحقيقة. كلّ وضعٍ يُمكن أن يُؤثّر على قرار وسبب تواجدنا هنا".