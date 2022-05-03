دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أمسٍ الإثنين أنّ سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي بنهاية موسم 2022 ضمن قرار مفاجئ اتّخذه الصانع الياباني وتمّ إعلام طاقم الفريق به خلال تجارب ما بعد سباق خيريز.

وكان من المتوقّع أن تُصدر سوزوكي بيانًا رسميًا هذا الصباح، لكنّ ذلك لم يحدث حتّى الآن.

وقد يكون ذلك نتيجة البيان الذي أصدرته شركة دورنا سبورتس المالكة للحقوق التجاريّة للموتو جي بي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أنّ قرار سوزوكي بمغادرة الموتو جي بي لا يُمكنها اتّخاذه لوحدها.

وترتبط سوزوكي، مثل جميع المصنّعين الآخرين، حاليًا بعقدٍ مع دورنا للمشاركة في الموتو جي بي حتّى نهاية موسم 2026 بعد توقيعها على صفقة جديدة بخمسة أعوامٍ انطلاقًا من العام الماضي.

وضمن ذات البيان، قالت دورنا أنّها ستُقرّر ما سيكون عليه حجم شبكة الانطلاق لموسم 2023 في حال غادرت سوزوكي فعليًا بعد التوصّل إلى اتّفاقٍ مع دورنا، وقالت أنّ "هناك مستوى عالٍ" من الاهتمام من قبل فرقٍ تسعى للانضمام إلى البطولة، بما فيها "فرق مصنعيّة رسميّة".

ولا تزال هويّة تلك الفرق مجهولة، بالرغم من أنّه يُعرف منذ السابق أنّ فريق ليوبارد ريسينغ المشارك في الفئات الصغرى أبدى اهتمامه بالانضمام إلى الفئة العليا.