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موتو جي بي / أخبار عاجلة

دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب

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دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب
01-04-2020

قالت شركة دورنا سبورتس المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" أنّها تُقدّم دعمًا ماليًا للفرق الرديفة في البطولة إلى جانب فرق الموتو 2 والموتو 3 للمساعدة على دفع رواتب الموظّفين خلال فترة التوقّف بسبب فيروس "كوفيد-19".

اضطرّت البطولة لتأجيل أو إلغاء الجولات الخمس الأولى من الموسم بسبب جائزة كورونا، كما من شبه المؤكّد أن يتمّ تأجيل جولتَي فرنسا وإيطاليا المُجدولتَين في مايو/أيار المقبل.

وفي ظلّ عدم التسابق وعدم ظهور علامات رعاة الفرق للإيفاء بالالتزامات التعاقديّة، فإنّ الفرق – خاصة منها فرق الموتو 2 والموتو 3 – بدأت بالمعاناة على الصعيد الماليّ.

ولم تحصل دورنا نفسها على أيٍ من العائدات التي تحصل عليها عادة، لكنّ كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذيّ للشركة كشف عن خططٍ لمساعدة فرق البطولة خلال الأشهر الثلاثة المقبل على الأقلّ.

وضمن حوارٍ مع موقع "آس.كوم" الإسباني، قال إزبيليتا: "نُحاول مساعدة الفرق الرديفة كي تتمكّن من دفع الرواتب".

وأردف: "أكبر مكتسبات البطولة هي موظّفوها. هناك مجموعة كبيرة جدًا من الموظّفين في البادوك وعلينا محاولة الإبقاء عليها في وضعٍ جيّد".

وأكمل: "بدأنا بمعرفة المزيد حول حاجيات فرق الموتو 2 والموتو 3 وقدّمنا لها الآن 25 ألف يورو على كلّ درّاج (مُشارك)".

وواصل شرحه بالقول: "نُفعّل بعض خطوط النجاة في الموتو جي بي كي نكون قادرين على دفع رواتب أطقم الفرق. في هذه الحالة لا يُوجد مبلغٌ مُحدّد لكلّ سائق، لكن لكلّ فريق".

ثمّ تابع: "علينا الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الشهريّة، وسنُحاول مساعدتهم ماليًا للأشهر الثلاثة المقبلة على الأقلّ".

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