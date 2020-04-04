دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي

يشهد موسم الموتو جي بي توقّفًا حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث تمّ إلغاء أو تأجيل السباقات الستّة الأولى على الروزنامة الحالية، في ظل احتمالية كبيرة كذلك لتأجيل أو إلغاء جائزة إيطاليا الكبرى في مايو/أيار والسباق التالي في كتالونيا في بداية يونيو/حُزيران.

ومنذ الإعلان عن تأجيل سباقَي خيريز ولومان الأسبوع الماضي، توقّفت دورنا والاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم" عن إصدار روزنامات محدّثة.

ومن الناحية التعاقدية، يجب أن يكون هنالك 13 سباقًا خلال الموسم من أجل إقامة بطولة، بالرُغم من أنّ إيزبيليتا أشار إلى أنّ ذلك يكون "ضمن ظروف طبيعية".

"ينص العقد على أنّه علينا إقامة 13 سباقًا على الأقل ضمن ظروف طبيعية، والحال ليس هكذا الآن" قال إيزبيليتا.

وأضاف: "وفقًا للاتّحاد، سنقيم ما يكون بمقدورنا من سباقات في الوقت الذي نقدر فيه على ذلك. يُمكنني القول بأنّه وإذا ما حظينا ببطولة من 10 سباقات فسأكون مسرورًا بذلك".

وتابع: "سنحاول إقامة سباقات أكثر من ذلك، لكنّنا قادرون على إقامة 10 في ظل هذه الظروف، ولن يكون ذلك سوى عندما تكون البشرية في وضع أفضل بالفعل، وهو الأمر الأكثر أهمية. السباقات أمر ثانوي الآن".

ومع تخطّي عدد الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم لمليون شخص وتجاوز الوفيات لحاجز الـ 50 ألف مع دخول العديد من الأماكن لفترة ذروة تفشّي الوباء، فقد تمّ تأجيل وإلغاء المزيد من الأحداث الرياضية الكبيرة.

وقد اعترف إيزبيليتا بأنّه سيتعيّن على الموتو جي بي التعامل مع حقيقة أنّ موسم 2020 قد يتمّ إلغاؤه بالكامل، لكنّه شدّد على أنّه ما يزال هنالك وقت لتنظيم إقامة السباقات.

"في أسوأ أحلامنا، فقد يكون من الممكن إلغاء الموسم بالكامل. حيث يجب التفكير في تلك الاحتمالية، لكن ما يزال هنالك وقت أمامنا" قال إيزبيليتا.

وأكمل: " لكنّني بالطّبع آمل ألا يتحقق ذلك، ليس من أجل السباقات، ولكن من أجل الإنسانية، حيث سيعني ذلك أنّ وضع الوباء قد ازداد سوءًا".

جديرٌ بالذكر أنّ دورنا وفيم قد سبق وقيّما فكرة إقامة سباقين في نهاية الإسبوع وتمديد الموسم حتّى يناير/كانون الثاني إذا ما تطلّب الأمر ذلك.

مع ذلك، بدا بأنّ إيزبيليتا قد تراجع بعض الشيء عن ذلك في الأسابيع الأخيرة.

كما أعلنت دورنا كذلك الأسبوع الماضي عن حزمة دعم مالية لكل فرق البطولة المستقلة، إلى جانب الفرق في الموتو 2 والموتو 3 للأشهر الثلاثة المُقبلة لمساعدتهم على تخطّي تلك الأزمة.

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