دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي

المشاركات
التعليقات
دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي
04-04-2020

اعترف كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا سبورتس بأنّه سيكون "مسرورًا" إذا ما تمكنت بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" من إقامة موسم من 10 جولات في 2020 بمجرّد انحسار أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

يشهد موسم الموتو جي بي توقّفًا حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث تمّ إلغاء أو تأجيل السباقات الستّة الأولى على الروزنامة الحالية، في ظل احتمالية كبيرة كذلك لتأجيل أو إلغاء جائزة إيطاليا الكبرى في مايو/أيار والسباق التالي في كتالونيا في بداية يونيو/حُزيران.

ومنذ الإعلان عن تأجيل سباقَي خيريز ولومان الأسبوع الماضي، توقّفت دورنا والاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم" عن إصدار روزنامات محدّثة.

ومن الناحية التعاقدية، يجب أن يكون هنالك 13 سباقًا خلال الموسم من أجل إقامة بطولة، بالرُغم من أنّ إيزبيليتا أشار إلى أنّ ذلك يكون "ضمن ظروف طبيعية".

اقرأ أيضاً:

"ينص العقد على أنّه علينا إقامة 13 سباقًا على الأقل ضمن ظروف طبيعية، والحال ليس هكذا الآن" قال إيزبيليتا.

وأضاف: "وفقًا للاتّحاد، سنقيم ما يكون بمقدورنا من سباقات في الوقت الذي نقدر فيه على ذلك. يُمكنني القول بأنّه وإذا ما حظينا ببطولة من 10 سباقات فسأكون مسرورًا بذلك".

وتابع: "سنحاول إقامة سباقات أكثر من ذلك، لكنّنا قادرون على إقامة 10 في ظل هذه الظروف، ولن يكون ذلك سوى عندما تكون البشرية في وضع أفضل بالفعل، وهو الأمر الأكثر أهمية. السباقات أمر ثانوي الآن".

ومع تخطّي عدد الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم لمليون شخص وتجاوز الوفيات لحاجز الـ 50 ألف مع دخول العديد من الأماكن لفترة ذروة تفشّي الوباء، فقد تمّ تأجيل وإلغاء المزيد من الأحداث الرياضية الكبيرة.

وقد اعترف إيزبيليتا بأنّه سيتعيّن على الموتو جي بي التعامل مع حقيقة أنّ موسم 2020 قد يتمّ إلغاؤه بالكامل، لكنّه شدّد على أنّه ما يزال هنالك وقت لتنظيم إقامة السباقات.

"في أسوأ أحلامنا، فقد يكون من الممكن إلغاء الموسم بالكامل. حيث يجب التفكير في تلك الاحتمالية، لكن ما يزال هنالك وقت أمامنا" قال إيزبيليتا.

وأكمل: " لكنّني بالطّبع آمل ألا يتحقق ذلك، ليس من أجل السباقات، ولكن من أجل الإنسانية، حيث سيعني ذلك أنّ وضع الوباء قد ازداد سوءًا".

جديرٌ بالذكر أنّ دورنا وفيم قد سبق وقيّما فكرة إقامة سباقين في نهاية الإسبوع وتمديد الموسم حتّى يناير/كانون الثاني إذا ما تطلّب الأمر ذلك.

مع ذلك، بدا بأنّ إيزبيليتا قد تراجع بعض الشيء عن ذلك في الأسابيع الأخيرة.

كما أعلنت دورنا كذلك الأسبوع الماضي عن حزمة دعم مالية لكل فرق البطولة المستقلة، إلى جانب الفرق في الموتو 2 والموتو 3 للأشهر الثلاثة المُقبلة لمساعدتهم على تخطّي تلك الأزمة.

اقرأ أيضاً:

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا

المقال السابق

موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

١٤ مايو - ١٧ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فاسور: لا أحد يعلم "عمق الأزمة" التي ستواجهها الفورمولا واحد بسبب كورونا

2
فورمولا 1

سيلفرستون قادرة على استضافة عدّة سباقات فورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي
MGP

دورنا المروّجة ستكون "مسرورة" بروزنامة من 10 سباقات في الموتو جي بي

موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا
MGP

موتو جي بي: تأجيل جائزة فرنسا الكبرى مع استمرار تفشّي وباء كورونا

مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات
MGP

مدير أبريليا ينتقد بشدة القرار "السخيف" بإيقاف يانوني لتعاطي المنشطات

يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً لتعاطي المنشطات
MGP

يانوني يتلقى عقوبة الإيقاف 18 شهراً لتعاطي المنشطات

دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب
MGP

دورنا تُساعد فرق الموتو جي بي على دفع الرواتب

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
١٤ مايو - ١٧ مايو
تذاكر
٢٨ مايو - ٣١ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٩ يوليو - ١٢ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.