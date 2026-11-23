موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

دراجو موتو جي بي ينحنون أمام عظمة مارك ماركيز.. والغالبية تعترف بأنه الأفضل في التاريخ

بعد تتويج مارك ماركيز بلقبه العالمي العاشر في سباقات الدراجات النارية، أشاد زملاؤه على شبكة الانطلاق بموهبته، واعترف معظمهم بأنه "الأعظم على الإطلاق".

روبين كاربالو روزا

تم التحرير: 23-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

يواصل مارك ماركيز كتابة أسطورته في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، كما أنه سيدخل التاريخ باعتباره أحد أعظم من شهدتهم الرياضة على الإطلاق.

فقد تمكن بطل العالم عشر مرات من التغلب على الضغط الذي رافق تلك اللحظة، ونجح في حسم لقب بطولة العالم الذي كان يسعى إليه، بعدما أنهى السباق في المركز الثامن، وهو ما كان كافيًا له، ليكمل بذلك أعظم عودة في تاريخ البطولة.

ولم يفعل اللقب العاشر سوى تعزيز مكانة الدراج صاحب الرقم 93، الذي أصبح بالفعل، في نظر كثيرين، أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي، بعدما تجاوز عدد ألقاب فالنتينو روسي، وعادل ألقاب جياكومو أغوستيني الثمانية في الفئة الملكة.

وانعكس ذلك في احتفاله بعد عبور خط النهاية، إذ ظهر ظله على سلسلة من عشر درجات على هيئة ماعز، في إشارة إلى لقب "الأعظم على الإطلاق" أو "الغوت".

وهكذا، تتوالى في هذه اللحظة الإشادات بماركيز، الذي تبدو قدراته بلا حدود. وفي الواقع، سلط العديد من الدراجين الضوء على عظمته في تصريحاتهم، حتى أن عددًا منهم اعترف بأنه الأفضل على مر التاريخ.

وأعرب ماركيز نفسه عن امتنانه قائلًا: "عندما يقول منافسوك أشياء جميلة عنك ويكيلون لك المديح، فهذا شرف حقيقي. لديّ احترام كبير لهم جميعًا. من الواضح أنه في أي منافسة توجد حماسة واندفاع واحتكاكات بسيطة، لكن بعد ذلك نحمل جميعًا قدرًا كبيرًا من الاحترام لبعضنا بعضًا. لن أقول ذلك عن نفسي، لكنني ممتن جدًا لأنهم يقولونه. منافسوك هم من يجعلونك عظيمًا".

وفيما يلي آراء عدد من دراجي الموتو جي بي بشأن البطل المتعدد الألقاب القادم من سيرفيرا:

"أول ما أريد فعله هو تهنئة مارك ماركيز. بالنسبة إليّ، إنه لشرف وامتياز أن أتمكن من منافسة أفضل دراج في تاريخ الموتو جي بي في الوقت الحالي. وأن أتمكن من المنافسة ضمن مستواه بعد كل ما مررت به. لقد قلت له ذلك من قبل: شكرًا لك، لأنه يساعدني على التحسن في كل مرة أتسابق فيها معه. أتعلم دائمًا عندما أنافسه، وهذا يجعلني أقوى في المستقبل".

"مارك هو الأفضل في تاريخ الموتو جي بي، وعليك دائمًا أن تكون في كامل جاهزيتك بنسبة 100% حتى تتمكن من هزيمته. أعتقد أنني عندما أكون في أفضل حالاتي، أستطيع الوصول إلى المستوى الذي يسمح لي بمنافسته على اللقب، لكنني لم أكن في كامل جاهزيتي في أي مرحلة خلال العامين الماضيين. أعتقد أنني أقدم مستوى مرتفعًا جدًا، وبالنسبة إليّ، فإن القدرة على منافسته شرف كبير. لكن من الواضح تمامًا أنه الدراج الوحيد الذي لا يمكنك ارتكاب أي خطأ أمامه إذا أردت التغلب عليه".

خورخي مارتن، أبريليا ومارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

ماركو بيزيكي

"من الصعب قول شيء واحد فقط، لأنني بصراحة سأحتاج إلى التوقف والتفكير في كل ما حدث. وهذا أمر أفعله عادة. في الوقت الحالي، يمكنني القول إن منافسة مارك وهو في هذه الحالة الجيدة كانت مصدر رضا كبير بالنسبة إليّ، لأنه في النهاية كان قويًا بصورة لا تصدق. وإذا فاز، فهناك سبب واحد فقط لذلك: لأنه كان قويًا، ولأنه كان الأقوى".

"ما زلت أعتقد بنفس الأمر الذي كنت أؤمن به طوال العام ونصف العام الماضيين. كان تتويجه بلقب العالم أمرًا حتميًا في عطلة نهاية الأسبوع هذه. فوجئت قليلًا برؤيته يتخذ موقفًا دفاعيًا، لكن ذلك طبيعي بالنظر إلى العام الذي مر به، والذي كان يحاول فيه العودة باستمرار. اليوم، وبعد سقوطه بالأمس، لم يكن بحاجة إلى تحمل مخاطر إضافية تتجاوز ما خاضه بالفعل. لقد استحق اللقب أكثر من أي شخص آخر، لأنه من الواضح أن أبريليا هي التي خسرت المعركة".

"هل أرى نفسي على برج الأبطال يومًا ما؟ بالطبع، فهذا هو سبب وجودي هنا. أما بشأن كونه زميلي في الفريق وضرورة توقفنا عن الإشادة به، فحسنًا، عندما نتحدث عن شخص قدم الكثير لهذه الرياضة ويتمتع بهذا المستوى من المهارة، فإن هذا ليس مديحًا، بل هو الواقع. في عام 2027 ستكون هناك بطولة مختلفة، وسنبدأ جميعًا من الصفر. لكن من الصحيح أن الطريقة التي أدار بها هذه البطولة، بعدما انتقل من وضع سيئ إلى وضع أسوأ، ثم توقف وعاد وتعافى... أعتقد أن ذلك يستحق الإعجاب، ويستحق أيضًا أن نراقبه باهتمام".

"أعتقد أن الاحتفال يقول كل شيء. كانت مشاهدة صعوده الدرج مع صورة الماعز ’الغوت’، في إشارة إلى لقب الأعظم على الإطلاق، لحظة جميلة حقًا، وليس لدي ما أقوله، لأنه عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، كان هو الدراج الذي يحقق الانتصارات. والآن أبلغ 27 عامًا، وما زال يحقق الانتصارات. ولذلك أعتقد أن الوقت قد حان ليأخذ استراحة! أنا أمزح فقط. لكن نعم، إنه الأفضل والأذكى والأسرع، ولذلك ليس لدي ما أضيفه. أعتقد أنه الأعظم على الإطلاق".

"رأيت تصريحًا أدلى به قبل يومين، قال فيه أنه كان أسرع في الماضي. لكنني الآن أفكر في الطريقة التي يخوض بها الحروب النفسية مع جميع الدراجين، وأعتقد أنه ذكي جدًا جدًا. ولذلك أرى أن هذه أيضًا نقطة قوة هائلة لديه. فهو ليس سريعًا في جميع الجوانب فحسب، بل يتمتع بالسرعة في أي ظروف. وكما قلت، فإن الاحتفال يقول كل شيء".

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

"هناك كلمات قليلة لوصفه، أو ربما كلمات كثيرة. الحقيقة أنه، إذا أردنا تلخيص الأمر، فهو يمتلك ذهنية وطريقة تفكير وشخصية فريدة من نوعها. والأهم من كل ما حققه هو الطريقة التي يحقق بها إنجازاته، وكيف يفعل ذلك، وأنه لا يستسلم أبدًا... الآخرون، وكثيرون منهم، بل أعتقد أنهم جميعًا، ربما لم يكونوا ليواصلوا بعد ما مر به في لومان. لكنه يواصل. سنرى ما إذا كان سيستمر في العام المقبل، لكنه يبدو متعطشًا جدًا للمزيد، ولا شيء يكفيه أبدًا. وهذا أمر يستحق الإعجاب".

"يمكنك تكرار الكلام المعتاد نفسه عن مارك. إنه مذهل. هذا العام أظهر، أكثر حتى مما فعل في عام 2015، أنه الأفضل. لقد عوّض فارق النقاط، وعرف كيف يحصد النقاط عندما لم يكن ربما في موقع يسمح له بالمنافسة على الفوز... إنه يمتلك خبرة هائلة، وهو الأذكى. وكل ما يستطيع فعله هو الفوز".

"أعتقد أن العام الماضي كان أسهل بكثير بالنسبة إليه. فمنذ البداية، كان أكثر ثباتًا في المراكز المتقدمة. وأنا متأكد أيضًا من أن كون دراجات أبريليا أبطأ قليلًا جعل الأمور أسهل بعض الشيء بالنسبة إليه. أما هذا العام، فقد اضطر إلى بذل أقصى جهده والتغلب على الصعوبات التي اعترضت طريقه. ومرة أخرى، نجح في ذلك".

"ما فعله مذهل. إنه أمر رائع. تجاوز هذا الإنجاز شيء استثنائي؛ فهذا الرجل ظاهرة حقيقية، بالنظر إلى ما حققه خلال وجوده هنا، وإلى استمراره في المستوى الذي يقدمه حاليًا. أعتقد أنه يقود بصورة أفضل من أي وقت مضى؛ فهو ثابت وسريع... إنه أمر مدهش حقًا. ولذلك أنا من أشد المعجبين به. هل أعتقد أنه الأعظم على الإطلاق؟ نعم، حسنًا، أعتقد أن هذا واضح تمامًا".

"مارك يستحق ذلك. أنا سعيد جدًا من أجله. إنه يستحقه لأنه عانى كثيرًا هذا الموسم. صحيح أن مارتن عانى أيضًا، لكن إذا قارنا الدراجتين، فربما كانت أبريليا متفوقة قليلًا على دوكاتي. ولذلك أنا سعيد جدًا من أجله. هل هو أفضل دراج في التاريخ؟ إنه بالتأكيد أحد الأفضل".

"ما رأيي في إنجازات مارك هذا العام؟ رائعة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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