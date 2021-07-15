درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة

بالرغم من أنّ مارك ماركيز حقّق انتصار هوندا الأوّل منذ موسم 2019 عبر فوزه الساحر في ألمانيا، فإنّ هوندا عانت للتواجد على مقربة من منصّة التتويج هذا الموسم.

وتتواجد هوندا حاليًا في المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين على بُعد 24 نقطة من أبريليا و98 عن ياماها بعد تسعة سباقات من موسم 2021.

ومثّل الافتقار للتماسك في القسم الخلفي المشكلة الأساسيّة التي واجهها درّاجو هوندا في 2021، وهو ما أثّر على التسارع ومرحلة الكبح عند الانعطاف، في حين لا تزال درّاجة هوندا صعبة المراس على صعيد التصفيات.

وقدّم الصانع الياباني هيكلًا جديدًا ضمن جائزة هولندا الكبرى ولاقى ترحيبًا من ماركيز وإسبارغارة، حيث وصفه الأوّل بالتحديث الأوّل الذي تلقاه هذا العام والذي يشعر بأنّه يُمثّل خطوة إلى الأمام.

أمّا إسبارغارو، الذي قال أنّ موسمه تأثّر بافتقاره للمعرفة بالدرّاجة بسبب قلّة التجارب الشتويّة، فلا يعلم ما ستُوفّره تحديثات هوندا بعد الأسابيع الخمسة من العطلة الصيفيّة، لكنّه اعترف بأنّ على هوندا تقديم حلٍ حقيقي لمشاكل الدرّاجة.

وقال إسبارغارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اليابانيون يحبون السريّة. لكن من الواضح أنّ هناك عطلة بخمسة أسابيع، ولم يسبق أن حصلنا على هكذا عطلة طويلة وذلك يعني إنجاز الكثير من العمل في اليابان وستكون لدينا بعض المكوّنات الجديدة".

وأضاف: "ما هي المكوّنات؟ وكيف سنحصل عليها؟ ومتى؟ لا أعلم الأجوبة على كلّ تلك الأسئلة".

وأكمل: "ننتظر الكثير من الأشياء الجديدة، ليس هيكلًا فقط. أعتقد بأنّ الدرّاجة تحتاج لعددٍ من التغييرات من أجل جعلها تعمل وكذلك للتأقلم مع الإطار الخلفي".

وأردف: "قد لا يكون الأمر بتلك البساطة".

أمّا زميله ماركيز فقد قال أنّه سعيدٌ بالعمل الذي قامت به هوندا حتّى الآن على إثر تحديث الهيكل في أسين، ويعتقد بأنّه تلك الخطوة إلى الأمام ستُوفّر "حافزًا" لمهندسي هوندا.