تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟
موتو جي بي أخبار عاجلة

درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة

قال بول إسبارغارو أنّ درّاجي هوندا "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" على درّاجة الصانع الياباني للنصف الثاني من موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي بعد البداية الصعبة للموسم.

درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة

بالرغم من أنّ مارك ماركيز حقّق انتصار هوندا الأوّل منذ موسم 2019 عبر فوزه الساحر في ألمانيا، فإنّ هوندا عانت للتواجد على مقربة من منصّة التتويج هذا الموسم.

وتتواجد هوندا حاليًا في المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين على بُعد 24 نقطة من أبريليا و98 عن ياماها بعد تسعة سباقات من موسم 2021.

ومثّل الافتقار للتماسك في القسم الخلفي المشكلة الأساسيّة التي واجهها درّاجو هوندا في 2021، وهو ما أثّر على التسارع ومرحلة الكبح عند الانعطاف، في حين لا تزال درّاجة هوندا صعبة المراس على صعيد التصفيات.

وقدّم الصانع الياباني هيكلًا جديدًا ضمن جائزة هولندا الكبرى ولاقى ترحيبًا من ماركيز وإسبارغارة، حيث وصفه الأوّل بالتحديث الأوّل الذي تلقاه هذا العام والذي يشعر بأنّه يُمثّل خطوة إلى الأمام.

أمّا إسبارغارو، الذي قال أنّ موسمه تأثّر بافتقاره للمعرفة بالدرّاجة بسبب قلّة التجارب الشتويّة، فلا يعلم ما ستُوفّره تحديثات هوندا بعد الأسابيع الخمسة من العطلة الصيفيّة، لكنّه اعترف بأنّ على هوندا تقديم حلٍ حقيقي لمشاكل الدرّاجة.

وقال إسبارغارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اليابانيون يحبون السريّة. لكن من الواضح أنّ هناك عطلة بخمسة أسابيع، ولم يسبق أن حصلنا على هكذا عطلة طويلة وذلك يعني إنجاز الكثير من العمل في اليابان وستكون لدينا بعض المكوّنات الجديدة".

وأضاف: "ما هي المكوّنات؟ وكيف سنحصل عليها؟ ومتى؟ لا أعلم الأجوبة على كلّ تلك الأسئلة".

وأكمل: "ننتظر الكثير من الأشياء الجديدة، ليس هيكلًا فقط. أعتقد بأنّ الدرّاجة تحتاج لعددٍ من التغييرات من أجل جعلها تعمل وكذلك للتأقلم مع الإطار الخلفي".

وأردف: "قد لا يكون الأمر بتلك البساطة".

أمّا زميله ماركيز فقد قال أنّه سعيدٌ بالعمل الذي قامت به هوندا حتّى الآن على إثر تحديث الهيكل في أسين، ويعتقد بأنّه تلك الخطوة إلى الأمام ستُوفّر "حافزًا" لمهندسي هوندا.

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟

المقال السابق

تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

4 س
2
فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

2 س
3
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

6 س
4
فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

5 س
5
فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة
موتو جي بي

درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة

3 س
تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟
موتو جي بي

تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟

12-07-2021
كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"
موتو جي بي

كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"

08-07-2021
كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"
موتو جي بي

كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"

05-07-2021
مير: مستوى سوزوكي الحالي "غير كافٍ" للمنافسة على لقب الموتو جي بي
موتو جي بي

مير: مستوى سوزوكي الحالي "غير كافٍ" للمنافسة على لقب الموتو جي بي

29-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

إصابة زاك براون بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1

إصابة زاك براون بفيروس كورونا

أحدث الأخبار

درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة
موتو جي بي موتو جي بي

درّاجو هوندا في الموتو جي بي "يتوقّعون الكثير من الأشياء الجديدة" بعد العطلة الصيفيّة

تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟

كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"

كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.