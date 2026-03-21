درّاجو الموتو جي بي يشيدون بحلبة البرازيل "الممتعة للغاية" رغم الأمطار

تستضيف حلبة أوتودرومو إنترناسيونال آيرتون سينا سباق جائزة كبرى للمرة الأولى منذ عام 1989، وذلك بعد استثمارات كبيرة لإعادة الموتو جي بي إلى البرازيل.

وتركّزت العناوين في بداية أسبوع السباق على الأمطار الغزيرة في غويانيا، والتي أدت إلى غمر أجزاء من الحلبة بالمياه وجعلت خطّ الحظائر غير قابل للاستخدام يوم الثلاثاء.

وأثار ذلك مخاوف من أن تكون الحلبة "متّسخة للغاية" مع انطلاق المنافسات، مع خطر انتقال الأوساخ إلى خط التسابق من مناطق الهروب.

وتسببت زخّات أمطار إضافية يوم الجمعة في تأخير انطلاق الحصّة، كما أجبرت البطولة على تقليص الحصّة الرئيسية إلى 60 دقيقة بعد أن كانت قد مُدّدت إلى 75 دقيقة لمساعدة الدرّاجين على التعرّف على المسار.

واستمر هطول الأمطار بشكل متقطع طوال اليوم، حيث تأثر الدرّاجون مثل ماركو بيتزيكي وراؤول فرنانديز بالظروف، وفشلا في التأهل إلى القسم الثاني. كما كان البرازيلي ديوغو موريرا من بين عدد من الدرّاجين الذين تعرضوا لحوادث مبكرة على الإطارات الملساء، قبل أن تمنع الأمطار أي تحسن إضافي.

ورغم أن الدرّاجين لم يختبروا الحلبة في ظروف جافة بالكامل بعد، إلا أنهم أجمعوا على الإشادة بها، واصفين إياها بالممتعة للقيادة.

وقال فابيو كوارترارو درّاج ياماها بعد تسجيله سابع أسرع زمن: "أحب هذه الحلبة. لا تبدو صغيرة جدًا. صحيح أنّ اللفة قصيرة، لكنها تبدو أكبر بكثير من ساكسنرينغ. كما أنّ تصميمها يُحدث فرقًا".

وأردف: "للأسف، لا يمكننا الاستفادة من كامل ظروف الحلبة لأنها كانت متقلبة، وكان الأمر صعبًا. لكن أعتقد أنه مع طقس مشمس وحلبة جافة بالكامل، ستكون حلبة ممتعة للغاية".

وأضاف: "صحيح أنّ الحلبة تبدو متّسخة جدًا، لكنّك لا تشعر بذلك كثيرًا. الخط الخارجي أكثر انزلاقًا من خط التسابق المثالي".

من جانبه، كان لوكا ماريني درّاج هوندا من بين ثلاثة درّاجين حاليين اختبروا الحلبة في مارس من العام الماضي، ويرى أنّها تحسّنت بشكل كبير خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وقال: "الأسفلت، رغم أنه جديد جدًا، فلا يزال يحتاج إلى بعض الوقت ليستقر، لأنه يستغرق وقتًا طويلًا ليجف، خاصة بين أجزاء الأسفلت المختلفة".

وأكمل: "لكن التماسك جيد جدًا في جميع الحالات، سواء باستخدام الإطارات الملساء تحت المطر أو إطارات المطر، لذلك أعتقد أنّ الجودة عالية جدًا، وقد قامت الموتو جي بي بعمل رائع مع المنظمين والحلبة للوصول إلى هذا المستوى مقارنة بالعام الماضي".

وقبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان المسار البالغ طوله 3.835 كيلومتر سيقدّم فرصًا كافية للتجاوز.

ورغم أن حصص الجمعة لم تكن مؤشرًا واضحًا، فإن بيدرو أكوستا درّاج كيه.تي.إم واثق من أنّ الحلبة قد تقدم سباقًا حافلًا بالإثارة في حال الطقس الجاف.

وقال: "إذا كان الطقس مشمسًا أكثر، فستكون هناك العديد من أماكن التجاوز".

وأضاف: "القيادة على الحلبة رائعة جدًا، ربما قصيرة قليلًا بالنسبة للموتو جي بي، لكن هناك العديد من الفرص. أعتقد أنه في ظروف مختلفة، مثل طقس مشمس، يمكننا أن نشهد سباقات رائعة. يبدو أنّ الطقس يلعب دوره مرة أخرى".

أما مارك ماركيز درّاج دوكتاي الذي يفضّل عادة الحلبات التي تحتوي على منعطفات يسارية أكثر، خاصة أثناء تعافيه من إصابة في الكتف الأيمن تعرّض لها في جائزة إندونيسيا 2025، فقد أشاد هو الآخر بالحلبة رغم أن خمسة فقط من أصل 14 منعطفًا فيها يسارية.

وقال: "تصميم الحلبة رائع جدًا وأنا أحبه".

وأضاف: "يجب التمييز بين حلبة تناسب أسلوب قيادتك وحلبة جميلة بشكل عام. هذه حلبة جميلة، لأن القسم الأول انسيابي، ثم هناك القسمان الثاني والثالث اللذان يعجبانني".