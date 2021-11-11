درّاجو الموتو جي بي يتفاعلون مع اعتزال روسي

بعد 26 موسمًا في عالم الجائزة الكبرى، إثر تسجيله لبداية مسيرته في فئة 125 سم مكعّب في 1996، سيضع روسي أسطورة الموتو جي بي حدًا لمسيرته المظفّرة نهاية هذا الأسبوع في فالنسيا بعد 432 انطلاقة.

وفاز الإيطالي خلال تلك الفترة بتسعة ألقاب في المجمل، سبعة منها في الفئة العليا، إلى جانب 115 انتصارًا في جميع الفئات و199 منصّة تتويج، كما أنّه جذب الكثير من المتابعة للموتو جي بي خلال تلك الفترة.

وتجاور فينياليس درّاج أبريليا الحالي مع روسي في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها بين 2017 و2020، واعترف بأنّه "من القاسي" قبول نهاية مسيرة روسي.

وقال الإسباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عندما بدأت مشاهدة الموتو جي بي فقد كانت تلك حقبة فالنتينو".

وأضاف: "لذا نضجت على رؤيته وأعتبره معشوقي. من الرائع أنّني تشاركت ذات الفريق معه، وخضت معارك معه".

وأردف: "كان منافسي الأوّل في الموتو جي بي وكان من الرائع أن يتواجد معشوقك بجوارك في المرآب، خاصة أنّ عليك التغلّب عليه. استمتعت بذلك كثيرًا حقًا، تشاركنا ذكريات رائعة ومن القاسي القول أنّ هذه نهاية حقبة، وسيكون من الغريب عدم رؤية فالنتينو على الحلبة، ليس لي فقط وإنّما للجميع".

ثمّ تابع: "من الصعب قبول ذلك لأنّه غريمك في النهاية وهو منافس دفعك أكثر وذلك رائع حقًا. لكنّ الزمن يجري، آمل أن أراه في البادوك في النهاية وهو ما سيكون جيّدًا، من الرائع الحديث إليه وتمضية بعض الوقت معه".

من جانبه أشار أندريا دوفيزيوزو زميل روسي الحالي في صفوف فريق بيتروناس ياماها إلى أهميّة روسي بالنسبة إليه لإلهامه خلال فترة نضجه وتعلّمه، قائلًا أنّه "من الرائع" رؤية تقدّم مسيرته.

وقال في هذا الصدد: "تعلّمت الكثير من فالنتينو على الدوام، وهو ما جعلني تائهًا بعض الأحيان لأنّك عندما تتابع هكذا شخص موهوب، ففي حال حاولت نسخ أسلوبه فلن يُجدي ذلك نفعًا معك".

وأضاف: "عليك إيجاد طريقك الخاص. لكن كان من الرائع متابعة كامل مسيرته في المجمل".

وأردف: "أنا محظوظٌ لأنّني أعيش هذه اللحظة من البطولة، وأعتقد بأنّه جذب الكثير من المشجّعين لهذه الرياضة ونحن محظوظون لذلك".

أمّا فابيو كوارتارارو البطل الجديد، والذي عوّض روسي في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها هذا العام، فهو يعتقد بأنّ من يقولون بأنّ على الإيطاليّ الاعتزال نتيجة تراجع نتائجه "يرغبون الآن ببقائه".

وقال الفرنسي: "من الصعب رؤية ذلك بصدق، لأنّ الكثيرين كانوا يقولون بأنّه بالنظر إلى نتائجه فإنّ عليه الاعتزال".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّهم أصبحوا يريدون منه البقاء الآن. من المحزن أن يُغادر لأنّه أسطورة في هذه الرياضة. جلب شيئًا مميّزًا وكان هو من ألهمني عندما كنت طفلًا، وكنت أشاهده وأشاهد احتفالاته، وكيف كان يفوز والشخصيّة التي يتمتّع بها".

وأردف: "فالنتينو معشوقٌ بالنسبة لي والكثير منّا. أعتقد بأنّ على الجميع تهنأته على مسيرته وإنجازاته".

أمّا فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي، الذي ساعده روسي بشكلٍ كبير في مسيرته من خلال أكاديميّته "في.آر46" فقد قال بأنّه "محظوظٌ لأن يكون جزءًا من حياته".

وقال في هذا الصدد: "أنا محظوظٌ لتواجدي في الموتو جي بي عندما لا يزال هو بصدد التسابق، أنا سعيدٌ كذلك لأنّني فزت بسباقي الأوّل معه على الحلبة ولأشكره على كلّ عمله الجاد وأكاديميّته".

وأردف: "كما أنّني محظوظٌ لأن أكون جزءًا من حياته مع كلّ هذه الأيّام التي أمضيناها معًا وتدرّبنا فيها معًا. أنا متأكّدٌ من أنّ الجميع لن ينسى ما قام به فالنتينو من أجل البطولة بأكملها".