درّاجو الموتو جي بي متحمّسون لخوض تحدّي حلبة ألغارفي "الصعبة"

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أنّ حلبة ألغارفي في بورتيماو تتّجه للانضمام إلى روزنامة 2020 لتكون الجولة الـ 14 الأخيرة، حيث أكّدت "دورنا" ذلك يوم الإثنين.

وستكون بذلك نسخة هذا العام الزيارة الأولى للموتو جي بي لهذه الحلبة.

وسبق لكال كراتشلو التسابق عليها عندما كان في بطولة العالم للسوبربايك بين 2008 و2010، قائلًا أنّها "كانت الحلبة الأفضل في العالم حينها"، لكنّ "القصّة ستختلف" على متن الدرّاجات الحاليّة الأقوى في الموتو جي بي.

وقال البريطاني: "حسنًا، من الواضح أنّه قد سبق لي القيادة في بورتيماو، لكنّ ذلك حدث قبل 11 عامًا".

وأضاف: "كانت مدهشة على درّاجة السوبرسبورت. كانت الحلبة الأفضل في العالم. لكنّ الوضع يختلف بالكامل على متن درّاجة سوبربايك وموتو جي بي".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا للقيادة عليها، سيتمّ تعبيدها مجدّدًا وذلك رائع. من الرائع أن تستثمر البرتغال من أجل استضافة الفورمولا واحد والموتو جي بي الآن".

ثمّ تابع: "إنّها حلبة يصعب تعلّمها. نتطلّع قدمًا للذهاب إلى هناك بالتأكيد".

بدوره قاد أليكس إسبارغارو درّاجة شوارع رفقة أليكس رينز على حلبة بورتيماو في يونيو الماضي، وشاطر رأي كراتشلو حيال صعوبتها، مشيرًا إلى تغيّرات الارتفاعات "العدائيّة" التي تضع سلامة الحلبة "على الحدّ الأقصى" بالنسبة للموتو جي بي.

وقال الإسباني: "قدت هناك على درّاجتي أبريليا للطرقات وأمضيت أوّل ساعتين من اليوم الأوّل في محاولة استكشاف الحلبة".

وأضاف: "لم يسبق لي أن واجهت ذلك في حياتي، أذكر عندما قدت في الأرجنتين أوّل مرّة فقد تعلّمت الحلبة بشكلٍ مثالي بعد لفّتين، تعلّمت نقاط الكبح".

وأردف: "كذلك الحال بالنسبة للحلبات الأخرى الجديدة التي لم يكن من الصعب تعلّمها، لكنّ ذلك كان صعبًا جدًا على حلبة بورتيماو لإدراك نقاط التسارع والكبح".

وأكمل: "كنت على درّاجة شوارع، أذكر أنّني عندما وصلت إلى هناك فقد قاد رينز وألبرت أريناس ليومين وكنت أبطأ منهما بثانيتين".

ثمّ تابع: "لم يكن بوسعي اللحاق بهما في اليوم الأوّل بأكمله، بدأت أصبح أسرع في اليوم الثاني. إنّها حلبة ممتعة، لن أقول بأنّها خطرة، لكنّها على الحدود القصوى للموتو جي بي لأنّ الصعود والنزول من التلال عدائيٌ جدًا".