درّاجو الموتو جي بي "قلقون" إزاء إصابة سيرجيو بيريز بكورونا

أُجبر بيريز على التخلّف عن المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى وقد لا يُشارك في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى نهاية الأسبوع الجاري كذلك في سيلفرستون بعد ثبوت إصابته الخميس الماضي.

وتماشيًا مع المتطلّبات الحاليّة للتعامل مع الفيروس ومنع انتقاله من بلدٍ إلى آخر، تعمل الموتو جي بي ضمن بروتوكولات صارمة للإبقاء على البادوك في مأمن.

وفي حين أنّه لم تُسجّل أيّة حالات إصابة حتّى الآن فإنّ فابيو كوارتارارو الفائز بأوّل سباقَين اعترف بأنّ أنباء بيريز تركته "متوتّرًا" أثناء عودته من خيريز بالرغم من أخذه لجميع الاحتياطات.

وقال الفرنسيّ الشاب: "دائمًا ما تحتفل مع الكثير من أصدقائك بعد انتصارين. لكن في الحقيقة كان الوضع غريبًا لأنّني حالما وصلت إلى منزلي فلم أرَ أيّ أحد. كنت أرتدي قناع الوجه على الدوام".

وأضاف: "عدت لرؤية عائلتي، لكن لم يكن بوسعي حتّى تقبيل والدتي لتهنئتي. لذا كنت خائفًا بعض الشيء عند رؤية إصابة بيريز سائق الفورمولا واحد بالفيروس".

وأكمل: "كنت متوتّرًا بصدق، لم أقم بأيّة احتفالات مميّزة، لكنّني بقيت في مأمن وارتديت القناع دائمًا، لكن ها نحن هنا الآن ويُمكننا التركيز على التسابق بشكلٍ كامل".

من جانبه شاطره فالنتينو روسي الرأي، قائلًا أنّ على الموتو جي بي الاهتمام بوضع الفيروس وتطوّره.

وقال: "مثلما قال فابيو فقد كنت قلقًا للغاية حيال الوضع، خاصة بعد أنباء بيريز، كونه يبدو أنّ بيريز ذهب إلى المكسيك لزيارة والدته والوضع سيّئٌ جدًا في المكسيك".

وأكمل: "عليه التخلّف عن المشاركة في سباقَين. لذا علينا الاهتمام جيّدًا. لا أرى الكثير من الناس بكلّ صدق لأنّني أبقى في منزلي".

وأردف: "رأيت صديقتي وعائلتي والشباب من أكاديميّة في.آر46، بقينا معًا جميعًا لأنّنا نتمرّن معًا".

وتتّجه الموتو جي بي لخوض 12 سباقًا آخر هذا الموسم – جميعها في القارة الأوروبيّة – بالرغم من أنّ ازدياد أعداد الإصابة أدّى إلى مخاوف من ظهور موجة تفشٍ ثانية.