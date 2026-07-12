درّاجو الموتو جي بي: "شبكة الانطلاق الجديدة تجعل الانطلاقات أكثر أماناً"

جاءت أول انطلاقة وفق القواعد الجديدة لتكون منظمة للغاية، وإن افتقرت إلى الإثارة في الوقت نفسه. ومع زيادة المسافات بين أماكن الانطلاق وصفوف الشبكة، كانت الفوارق بين مراكز الانطلاق والترتيب بعد اللفة الأولى محدودة جداً.

وقد يُعزى جزء من رتابة السباق إلى تقلص فرص التجاوز عند الانطلاقة، إلا أنه يمكن القول إن الطبيعة الضيقة لحلبة ساكسنرينغ بالغت في تأثير التصميم الجديد لشبكة الانطلاق.

ورغم ذلك، حرص الدرّاجون في تصريحاتهم على وضع الأمور في إطارها الصحيح، مذكرين بأن هذا التعديل جاء لأسباب تتعلق بالسلامة فقط، وذلك عقب الحوادث التي شهدتها الانطلاقات في برشلونة وبالاتون بارك مؤخراً.

وقال إينيا باستيانيني درّاج فريق تيك3 كيه تي إم: "إنه أفضل من ناحية السلامة، لكنه ربما أسوأ من ناحية التجاوز. كان من الصعب تجاوز أي درّاج."

وأضاف: "لكن إذا نظرنا إلى ما حدث في السابق، فمن الأفضل أن تكون الأمور أكثر أماناً."

ومن جانبه، مازح براد بيندر درّاج فريق كيه تي إم الرسمي، المعروف بانطلاقاته الهجومية، بأن التعديل الجديد لا يصب في مصلحته، لكنه أيد الفكرة.

وقال الجنوب أفريقي: "إنه أمر سيئ بالنسبة لي لأنني لم أعد أستطيع تجاوز هذا العدد من الدرّاجين!".

وأضاف: "حتى لو انطلقت بشكل جيد، فإنك تتجاوز صفاً واحداً فقط، وليس صفين. لكن من ناحية السلامة، فهي الفكرة الصحيحة بالتأكيد. أما بالنسبة للعرض، فلننتظر ونرى."

أما بطل العالم لعام 2024 خورخي مارتين، فأكد أنه لم يشعر بفارق كبير، لكنه أقر بأن المؤشرات من ناحية السلامة كانت إيجابية.

وقال: "بصراحة، لم أشعر بأي شيء. أعتقد أن لدينا مساحة أكبر للتفكير ورد الفعل إذا حدث أمر ما، وهذا أمر جيد."

وأضاف: "لم يحدث شيء عند المنعطف الأول، لذا ربما يكون ذلك مؤشراً جيداً."

بدوره، أبدى بيدرو أكوستا درّاج فريق كيه تي إم الرسمي، دعماً واضحاً للتعديل الجديد، وقال: "بالتأكيد، هذه أول خطوة نتخذها في مجال السلامة تجعل الأمور أكثر أماناً بالفعل".

وأضاف: "عندما تصل إلى المنعطف الأول، يكون إلى جانبك درّاج واحد فقط، أو ربما اثنان، وليس خمسة درّاجين من حولك. أعتقد أنها بداية جيدة."

ورغم أنه كان من الطبيعي أن تُطلب آراء الدرّاجين بعد أول انطلاقة بالنظام الجديد، فإنه لا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية بشأن تأثير هذا الإجراء على مجريات السباقات.