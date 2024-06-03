درّاجة ياماها "الثقيلة للغاية" لا تزال تتسبّب في مشاكل في أذرع الدرّاجين

عانى كوارتارارو من مشكلة في ذراعه طوال مسيرته في الفئة العليا، حيث يذكر الجميع تراجعه من المركز الأوّل إلى الـ 13 في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021.

وأدخلت ياماها عددًا من التعديلات على درّاجتها "ام1" على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، وفي حين أنّ كوارتارارو أشاد مرارًا بالصانع الياباني لجلبه تحديثات جديدة، شعر بأنّ أحد نتائج ذلك كانت على صعيد الوزن في المنعطفات.

وعندما سُئل عن أدائه الباهت على حلبة بدا قويًا عليها في تجارب الجمعة، قال بطل 2021: "واجهت مشكلة منذ منتصف السباق، لم يكن بوسعي القيادة. علينا تحسين هذا الجانب لأنّها ليست مشكلة مضخّة الذراع".

وأضاف: "ذراعي في حدودها القصوى على هذا النوع من الحلبات ببساطة، لذا علينا إيجاد حل".

وأكمل: "التماسك الذي نفتقده والمحرّك الذي يدفعنا بعيدًا يجعلان السيارة ثقيلة جدًا".

وأردف: "الأولويّة القصوى الآن لنا هي استعادة الشعور الذي كان لدينا في الماضي، خاصة على صعيد تغيير الوجهة".

ويشعر كوارتارارو بأنّ المهمّة تقع على عاتق ياماها لحلّ مشاكل الدرّاجة، مُستبعدًا دور لياقته البدنيّة في هذه المشاكل التي أثّرت عليه في خيريز وموجيللو.

وكان الفرنسي قد خضع بالفعل لجراحتين على يده، أوّلًا أثناء موسمه الناشئ في 2019 ومن ثمّ مجدّدًا في 2021 على إثر جائزة إسبانيا الكبرى من ذلك العام".

وقال: "الوضع صعب. واجهت ذات المشكلة، واجهت ذات المشكلة بعد خيريز. خضعت لعمليّتين بالفعل. يبدو كلّ شيء على ما يرام".

وأضاف: "لم تعد لديّ أيّ مساحة للحركة بالنسبة ليدي. كانت عضلتي في حدودها القصوى بعد منتصف السباق، لذا لا أعلم ما يجب فعله الآن. أعتقد بأنّني أتدرّب بأفضل مستوى لي مثل المعتاد".