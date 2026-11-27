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موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

"دخلت البطولة بأسلوبي، وسأغادرها بأسلوبي": اعتزال الموتو جي بي بأسلوب مارك ماركيز

اختار ماركيز إعلان اعتزاله بطريقة تقليدية تعكس شخصيته، لكن قراره ستكون له تداعيات واسعة على دوكاتي وبطولة الموتو جي بي بأكملها

أوريول بيغديمونت

منشور: 27-11-2026

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مارك ماركيز، دوكاتي

جاء إعلان اعتزال مارك ماركيز متوافقًا تمامًا مع شخصيته الفريدة، وهي شخصية تمثل عنصرًا أساسيًا لفهم الإنجازات التي حققها أحد أعظم الرياضيين على مر العصور، والذي سيترك رحيله فراغًا لا يمكن تعويضه في بطولة الموتو جي بي.

في عصر تهيمن عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي والحواسيب العملاقة، اختار ماركيز توجيه رسالة بسيطة كُتبت على 5 بطاقات بيضاء، ليفجر مفاجأة هزت أرجاء حظائر الموتو جي بي. وجاء في رسالته: "سنتحدث لاحقًا، لكنني أود أولًا توجيه الشكر إلى كل من كان جزءًا من هذه الرحلة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بها بقدر ما استمتعت أنا. سيكون هذا سباقي الأخير في الموتو جي بي. لقد صنعنا التاريخ".

وبهذه البساطة، ومن دون أي تمهيد، مستحضرًا أحد أكثر المشاهد شهرة في فيلم "لاف أكتشوالي"، وضع ماركيز نهاية لقصة حب استمرت قرابة عقدين، حصد خلالها 10 ألقاب عالمية، من بينها 8 ألقاب في الموتو جي بي، كان آخرها قبل أقل من أسبوع في بورتيماو. لم تكن هناك أضواء مبهرة، ولا مقاطع فيديو تكريمية، ولا حتى فرصة لأحد لاستيعاب ما حدث. وقال الإسباني: "دخلت بطولة العالم بأسلوبي، وسأغادرها بأسلوبي"، كاشفًا أنه اتخذ قرار وضع خوذته جانبًا خلال جائزة اليابان الكبرى في موتيغي، ولم يطلع عليه سوى شقيقه أليكس.

وبرحيل ماركيز، تخسر البطولة شخصية استثنائية، ليس فقط بسبب ما أظهرته على الدراجة، بل أيضًا بفضل وضوح تفكيرها اللافت خارجها. فهو مقاتل شرس لا يعرف المساومة عندما يضع يده على دواسة الوقود، واستراتيجي بارع، يجمع بين هاتين الصفتين وشجاعة أشجع المحاربين وقدرة استثنائية على الصمود. وفي نهاية المطاف، تظل الأرقام القياسية والألقاب والانتصارات مجرد أرقام، لكن عندما تقترن بكاريزما شخصية مثل ماركيز، تكون المحصلة واحدة من أكثر الشخصيات الرياضية إثارة للإعجاب على مر التاريخ.

إنه ذلك الفتى الذي امتلك الجرأة الكافية للفوز بلقب الموتو جي بي في محاولته الأولى عام 2013، ليصبح أصغر بطل في تاريخ الفئة العليا. وهو السائق الذي وجد نفسه، في عمر 22 عامًا فقط، محاصرًا أمام فالنتينو روسي، لكنه رفض الاستسلام. وهو الرجل الذي، بعدما فاز بكل ما يمكن الفوز به، تخلى عام 2023 عن أضخم عقد شهدته بطولة الموتو جي بي، ليكتشف ما إذا كان قد فقد سحره. كما أنه المقاتل الذي لا مثيل له، والذي تحمل ما يفوق قدرة أي شخص على تخيله، متجاوزًا العقبات الناجمة عن الندم الوحيد الذي لا يزال يرافقه، وهو التسرع الذي دفعه إلى العودة قبل الأوان عقب إصابته الأولى في ذراعه اليمنى. ولكل هذه الأسباب، فإن الفراغ الذي سيتركه لن يكون بالإمكان ملؤه حقًا.

ورغم أن ماركيز اكتسب الحق في الرحيل وفق شروطه الخاصة، فإن ذلك لا يقلل من حجم الصدمة التي يمثلها قراره للأطراف المرتبطة به مباشرة. فدوكاتي لا تخسر فقط رأس حربتها، وهو الدور الذي سينتقل الآن إلى بيدرو أكوستا، بل ستضطر أيضًا إلى البحث عن زميل جديد للسائق الإسباني، والأرجح أن يكون ذلك عبر تصعيد أحد الدراجين من فرقها الرديفة.

أما أكوستا، فسيُحرم من فرصة التعلم من ماركيز أولًا، ثم محاولة التفوق عليه. ولا يعرف حجم الألم الذي شعر به السائق المولود في مازارون، عندما رأى الرجل الذي كان من المفترض أن يكون زميله في الفريق يغلق الباب أمام إمكانية التنافس معه على قدم المساواة، سوى الأشخاص المقربين منه.

ثم تأتي البطولة نفسها، التي تمر بمرحلة إعادة تشكيل هويتها، والتي ستتضرر بلا شك أكثر من أي طرف آخر بفقدان أبرز نجومها، ووجهها الأكثر شهرة على مستوى العالم، والدراج الوحيد على شبكة الانطلاق الذي تمتد شهرته إلى قطاعات واسعة من العالم.

وكما أوضح ماركيز خلال مؤتمره الصحفي الوداعي يوم الجمعة، فقد أزاح عن كاهله عبئًا هائلًا، لكن ذلك جاء على حساب ترك فريقه والبطولة بأكملها في حالة من الحزن والصدمة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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