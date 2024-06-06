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الشرق الأوسط
موتو جي بي تجارب موجيللو

دالينيا: التعاقد مع ماركيز يخلق "أفضل فريق في تاريخ دوكاتي

قال المدير العام لدوكاتي جيجي دالينيا أنّ التعاقد مع مارك ماركيز ضمن فريقها المصنعيّ في الموتو جي بي إلى جانب فرانشيسكو بانيايا يمنح العلامة التجارية "أفضل فريق" في تاريخها.

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مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وفرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أعلنت دوكاتي أمسٍ الأربعاء رسميًا عن تعاقدها مع بطل العالم ثماني مرات (بين مختلف الفئات) ماركيز بصفقة مصنعيّة لمدة عامين - مما يؤكد تقارير موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من الأسبوع.

جاء ذلك في الوقت الذي أجبر فيه ماركيز إدارة دوكاتي على التراجع عن قرارها بترقية خورخي مارتن إلى الفريق المصنعيّ، بعد رفض الأوّل لاحتمال التسابق لصالح براماك بدراجة مصنعيّة.

وخوفًا من احتمال خسارة موهبة ماركيز وقوته التسويقية لصالح مصنع منافس، اضطرت دوكاتي إلى السماح لمارتن بالذهاب إلى أبريليا، حيث وقّع عقدًا لعدة سنوات.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس إيطاليا في أعقاب الإعلان، قال دالينيا إن ماركيز وبطل العالم مرتين في الدراجات النارية بانيايا يشكلان أقوى فريق تمتلكه دوكاتي على الإطلاق.

وقال: "لقد اخترنا مارك ليكون بين اثنين من الدراجين الفائزين باللقب، ومع وجوده وبيكو في مرآبنا، تزداد فرص الفوز".

وأضاف: "لقد كان قرارًا معقدًا، سواء من الناحية الرياضية أو الإنسانية، لكننا الآن مقتنعون بأن لدينا أفضل فريق في تاريخ دوكاتي، وذلك بمعرفتنا أن ماركيز يمكنه إحداث الفارق مع دوكاتي".

وأكمل: "لقد وصلت دراجتنا إلى مستويات لا تصدق، لذا فإن وجود دراجين مثل ماركيز وبانيايا في الفريق المصنعيّ يزيد من فرص الفوز ببطولة العالم، وهو هدفنا".

ثمّ تابع: "يمكن أن يحدث أي شيء في السباق، لذا فإن وجود متسابقين قادرين على المنافسة على اللقب هو أفضل شيء".

وأشار دالينيا إلى أن دوكاتي "حاولت حتى النهاية" هندسة سيناريو يمكنها من خلاله إبقاء مارتن وماركيز ضمن تشكيلتها لموسم 2025.

وفي حين أن دالينيا لا يشعر بالقلق من تضرّر تطوير الدراجة في حال ظهور منافسة كبيرة بين ماركيز وبانيايا، إلا أنه "قلق بشأن الإدارة الرياضية".

وقال: "من وجهة نظر تطوير الدراجة، فأنا لست قلقًا. لدينا فلسفتنا، نحن لا نركز على متسابق واحد، ولكننا نأخذ في الاعتبار جميع الدراجين من أجل تطوير الدراجة، لذا فإن ماركيز يساعدنا بالفعل هذا العام".

وأكمل: "من ناحية أخرى، أنا مهتم أكثر بالإدارة الرياضية: الأجواء التي نتمتع بها حاليًا في فريق دوكاتي رائعة، والهدف هو الاستمرار فيها في العام المقبل. لقد أظهر بانيايا بالفعل ما هو قادر عليه، فهو يقوم بأشياء رائعة على متن الدراجة".

واختتم بالقول: "إنه قائدنا، لقد وقعنا على العقد الجديد معه قبل بداية بطولة 2024".

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