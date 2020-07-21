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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز

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خيار الإطارات ترك فينياليس أمام "سباق نجاة" في خيريز
21-07-2020

قال مافيريك فينياليس أنّ جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي كانت بمثابة "سباق نجاة" نتيجة مجازفته الفاشلة باستخدام الإطار الأماميّ الليّن.

كان درّاج ياماها من بين درّاجَين اثنين فقط – الآخر زميله فالنتينو روسي – آثرا استخدام الإطار الأماميّ الليّن، بينما اختار بقيّة الدرّاجين الإطار القاسي بسبب درجات الحرارة العالية.

وانتزع فينياليس الصدارة عند الانطلاقة وحاول الابتعاد على أمل تخفيف سرعته لاحقًا للحفاظ على إطاره.

لكنّ الإسباني بدأ بالانزلاق مبكّرًا وبحلول اللفّة التاسعة خسر الصدارة التي استعادها نتيجة خروج مارك ماركيز عن المسار في اللفّة الخامسة.

وعندما سُئل إن كان خيار إطاره الأمامي قد كلّفه الفوز، قال فينياليس صاحب المركز الثاني: "بالتأكيد. أعتقد بأنّ الإعدادات كانت جيّدة، ضغطت لثماني لفّات".

وأضاف: "كانت الفكرة تتمحور حول توسيع الفجوة، لكنّني ارتكبت بعض الأخطاء في اللفّة الأولى عند المنعطف الثامن، وكدت أن أسقط".

وأكمل: "وأعتقد بأنّني كدت أن أفقد السيطرة على مقدّمة الدرّاجة في المنعطف السادس من اللفّة الثامنة، وكذلك في المنعطف الأخير. عانيت كثيرًا على صعيد الإطار الأماميّ اليوم".

وأردف: "تجاوزت جاك وحظيت بشعورٍ جيّد مباشرة، لذا بدأت بتقديم أزمنة جيّدة وبدأت باستعادة سرعتي حينها".

ثمّ تابع: "المركز الثاني جيّدٌ بالنسبة إلينا، كان سباق نجاة اليوم بسبب الإطار الأمامي، لكنّ ذلك ليس عُذرًا بالطبع. نحتاج للعمل بشكلٍ أفضل. لكنّني سعيدٌ باللفّات الأولى كونه مضى وقتٌ طويلٌ منذ أن شعرت بتلك القوّة".

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وعانى فينياليس لمجاراة ماركيز درّاج هوندا الذي تجاوزه في اللفّة الثالثة نحو الصدارة، وذلك في ظلّ تواصل افتقار ياماها للطاقة بالمقارنة مع درّاجة "آر.سي213في" الخاصة بهوندا.

وفي ظلّ اتّجاه ماركيز للغياب عن جولة نهاية هذا الأسبوع بسبب كسر يده، واتّجاه البطولة إثر ذلك إلى ثلاث حلبات متطلّبة للطاقة، فإنّ سباق هذا الأسبوع في خيريز مجدّدًا قد يكون جوهريًا بالنسبة لياماها.

"حسنًا، لا أعلم" قال ماركيز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن ينظر إلى المسألة بهذه الطريقة، وأضاف: "كنّا جيّدين جدًا في العام الماضي، خاصة في النمسا. كان فابيو كوارتارارو ثالثًا، وفالنتينو رابعًا وأنا خامسًا. لم تكن عطلة نهاية أسبوع سيّئة".

وأردف: "عندما تجاوزني ماركيز هنا، فقد لاحظت وجود الكثير من الجوانب التي علينا تحسينها على الدرّاجة، خاصة في السباق. لكنّني كنت قادرًا على استعادة كلّ الفارق في المقطع الرابع".

وأكمل: "كنت متحمّسًا للغاية في اللفّات الأولى لأنّه كان بوسعي الضغط بأقصى طاقة، وذلك مهمٌ جدًا بالنسبة إلينا".

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