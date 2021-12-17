موتو جي بي: خوض روسي للموسم الأخير كان قرارًا "صائبًا تمامًا"

وضع روسي حدًّا لمسيرته الزاخرة في "الموتو جي بي" مع الجائزة الكبرى رقم 432 والأخيرة له في فالنسيا، ليُنهي رحلة امتدت لـ 26 موسمًا حصد خلالها 9 ألقاب عالمية و115 فوزًا.

وكان الإيطالي يخطط خوض النصف الأول من موسم 2020 لتقييم وتيرته لرؤية ما إذا ينبغي أن يواصل في 2021، لكن جائحة كورونا غيّرت تمامًا من شكل روزنامة الموسم الماضي.

ومع مغادرته صفوف فريق ياماها المصنعي لصالح فابيو كوارتارارو لموسم 2021، وقراره بالانتظار لرؤية كيف ستكون وتيرته، انضمّ روسي إلى فريق "بيتروناس اس آر تي" على دراجة "ام1" المدعومة مصنعيًا.

ووجد روسي صعوبة في تحقيق النتائج، حيث كان المركز الثامن أفضل نتائجه في سباق جائزة النمسا الكبرى الفوضوي في طريقه لأسوأ مركز له في ترتيب البطولة بحلوله بالمركز الـ 18 برصيد 44 نقطة.

وبالرُغم من ذلك، يعتقد جارفيس أن ياماها كانت لتتّخذ ذات القرار الذي اتّخذته بترك يواصل التسابق في 2021 حتى رُغم ما حدث.

فقال: "26 عامًا في البادوك، 16 عامًا مع ياماها مع فريقين مختلفين. فالنتينو أراد بالطبع استهلال هذا العام مع الطاقة والجهد للمحاولة من جديد، كون العام الماضي تعرضنا جميعًا لجائحة كورونا، وكان الوضع غريبًا".

وأضاف: "كانت هنالك الكثير من الأمور، لذلك أراد فالنتينو خوض موسم كامل ورؤية إذا ما سيكون بمقدوره التسابق بتنافسية. لكن كان من الواضح في بداية الموسم أن مستوى المنافسة ارتفع من جديد، كل الدراجين الشباب كانوا يتحسنون ويصبحون أسرع وأسرع، فابيو كان سريعًا بشكل مدهش، ومافيريك فاز بالسباق الأول. لذلك لم يكن الوضع سهلًا بالنسبة له مُطلقًا منذ البداية".

وتابع: "لكنني واثق بأنه سيكون أول من يعترف بأن الموسم كان مخيبًا للآمال على صعيد النتائج الخالصة. بيد أنني ما أزال أعتقد كذلك بأن موسمه كان صائبًا تمامًا، وإذا ما كنا في ذات الموقف من جديد لاتّخاذ القرار، حتى مع معرفة ما كان سيحدث، فما أزال أرى بأننا كنا لنتّخذ ذات القرار من جديد، إذ أعتقد أنه كان بحاجة لخوض هذا الموسم، من أجل أن يُنهي مسيرته بهذا الشكل".