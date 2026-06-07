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خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

تفادى خورخي مارتين أي إصابات نتيجة الحادث، لكنه سيواجه عواقب رياضية لتسببه في اصطدام جماعي عند المنعطف الأول.

منشور:
حادث الانطلاقة

حادث الانطلاقة

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

لم يتعرّض مارتين لأي كسور ظاهرة بعد الحادث المُخيف الذي تعرض له في بداية سباق جائزة المجر الكبرى، لكنه سيُجبر على تنفيذ عقوبة لفتين إضافيتين بسبب تسببه في الاصطدام الجماعي.

وتعرّض درّاج أبريليا المصنعيّ للحظة خطيرة أثناء الكبح، حيث انزلق عند المنعطف الأول، جارفًا معه أربعة متسابقين آخرين، بمن فيهم زميله الفريق ماركو بيزيكي.

وتم نقل كل من مارتين وبيزيكي إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات، وأفادت نتائج الأشعّة الأولية بأنهما لم يتعرّضا لأي إصابات خطيرة.

وصرحت أبريليا بأن مارتين أصيب بـ "رضوض" في ظهره وقدمه اليمنى فحسب، بينما تعرض بيزيكي لكدمات في ساقه ويده اليمنى.

كما قامت إدارة الموتو جي بي بالتحقيق في الحادث، حيث قررت إدانة مارتين بعقوبة لفة مضاعفة في السباق القادم في التشيك يوم 21 يونيو.

وكان هذا هو حادث التدافع الثاني الذي يتسبّب به مارتين، حيث فقد السيطرة على دراجته أيضًا عند بداية سباق موتيغي القصير في سبتمبر، واصطدم ببيزيكي هناك.

لكن عواقب الاصطدام هذه المرة كانت أكبر، إذ تسبب بسلسلة من الاصطدامات التي أدت إلى سقوط راؤول فرنانديز وفيرمين ألديغير وفابيو دي جيانانتونيو.

وانسحب المتسابقون الثلاثة من فريق أبريليا وألديغير (التابع لدوكاتي) فورًا من السباق، بينما تمكن دي جيانانتونيو التابع لفريق في.آر.46 من الاستمرار وإنهاء السباق بالمركز الثاني عشر.

وبعد سباق المجر، لا يزال بيزيكي يتصدر البطولة بفارق النقاط عن مارتين ودي جيانانتونيو، في حين تقدم مارك ماركيز، الفائز بسباق اليوم، ليحتل المركز الخامس خلف بيدرو أكوستا.

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