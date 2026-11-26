موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

خوان مير يحصل على الضوء الأخضر للسفر إلى فالنسيا والمشاركة في الجولة الختامية للموتو جي بي

بعد موافقة أطبائه، يستعد دراج هوندا لخوض سباقه الأخير مع الفريق هذا الأسبوع.

جيرمان غارسيا كازانوفا

منشور: 26-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

خوان مير، دراج هوندا

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

سيكون خوان مير حاضرًا في فالنسيا نهاية هذا الأسبوع، للمشاركة في سباقه الأخير بصفته دراجًا رسميًا لفريق هوندا إتش آر سي ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

وكان الإسباني قد غاب عن 6 من آخر 7 سباقات كبرى بسبب مشكلات صحية شملت الدوار وضعف الرؤية، قبل أن يخضع لفحص طبي أخير مع أطبائه بعد ظهر الأربعاء، ويحصل على الموافقة للسفر.

وأكدت هوندا، في بيان صادر عن الشركة اليابانية، أن مير سيصل إلى فالنسيا اليوم الخميس للقاء وسائل الإعلام، وسيكون مستعدًا للمشاركة في التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة.

وقال مير في بيان هوندا: "لقد كان عامًا صعبًا للغاية، خاصة في النصف الثاني منه، لكنني سعيد جدًا بالعودة إلى الدراجة النارية والالتقاء مجددًا بفريق هوندا إتش آر سي كاسترول لخوض سباق أخير معًا".

وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر خاص إلى إدارة إتش آر سي على دعمها الكامل وغير المشروط طوال هذه الفترة المعقدة للغاية. لقد عشنا لحظات رائعة معًا، وتعلمت الكثير خلال هذه السنوات الأربع، داخل الحلبة وخارجها".

وتابع: "تتمحور رياضة السباقات، والحياة عمومًا، حول الاستمتاع باللحظات التي نعيشها في الطريق، برفقة الأشخاص والفريق المحيطين بنا. وهذا بالضبط ما أريد الاستمتاع به في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة مع هوندا: سباق أخير نستمتع به معًا، وفرصة أخيرة لإظهار مدى تطورنا وتقدمنا، وفي نهاية المطاف، فرصة أخيرة للاستمتاع بوقتنا".

وإلى جانب إتاحة الفرصة أمام مير لتوديع الفريق الذي أمضى معه المواسم الأربعة الماضية، ووضع نهاية لعام لم يكن إيجابيًا بالنسبة إليه، قد يحصل الدراج القادم من مايوركا أيضًا على فرصته الأولى لتجربة دراجة غريسيني دوكاتي "جي بي27" يوم الثلاثاء المقبل، إذا سارت الأمور وفق الخطة.

ومن المقرر أن ينضم مير إلى غريسيني في الموسمين المقبلين، وقد يقود الدراجة خلال أولى حصص التجارب التحضيرية للموسم، والتي ستُقام على حلبة ريكاردو تورمو نفسها في تشيستي.

وكان مير قد حصل بالفعل على فرصة تجربة دراجة هوندا لعام 2027 وإطارات بيريللي خلال اختبار برنو، لكن تجربة دراجة دوكاتي ستكون أكثر أهمية بالنسبة إليه، إذ ستكون ثالث دراجة مختلفة يقودها في الموتو جي بي، وأول دراجة إيطالية له، بعد فترتيه مع سوزوكي وهوندا.

ولم يكن الموسم الرابع لمير مع هوندا والثامن له في الموتو جي بي سهلًا على الإطلاق. فقد حصد الدراج البالغ من العمر 29 عامًا 8 نقاط فقط خلال السباقات الخمسة الأولى من الموسم، جاء 7 منها في السباقات القصيرة يوم السبت، في ظل الأخطاء التي لازمته خلال سباقات الأحد طوال العام. كما تعرض لما يصل إلى 16 حادثة سقوط إجمالًا.

وبعد تسجيله نقاطًا في برشلونة وموجيللو، حقق أفضل نتيجة له هذا الموسم في برنو، عندما أنهى سباق الأحد في المركز الخامس. كما أضاف 4 نقاط أخرى خلال سباق جائزة أراغون الكبرى.

لكن مير فشل في حصد أي نقاط خلال السباقات الثمانية التي أُقيمت منذ ذلك الحين، بعدما غاب عن 7 منها. ويحتل بطل العالم للموتو جي بي لعام 2020 حاليًا المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 33 نقطة فقط، متقدمًا بنقطتين على زميله السابق في سوزوكي أليكس رينز، الذي سيحاول تجاوزه في الترتيب قبل اعتزاله المشاركة في الموتو جي بي يوم الأحد.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

جيرمان غارسيا كازانوفا





موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة فالنسيا الكبرى



19 س



موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة





كيف جرى التحضير لاحتفال حسم الجدل حول هوية أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي؟



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



كيف جرى التحضير لاحتفال حسم الجدل حول هوية أعظم دراج في تاريخ الموتو جي بي؟





موتو جي بي: مافريك فينياليس ينسحب من جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي: مافريك فينياليس ينسحب من جائزة البرتغال الكبرى

المزيد من

جوان مير





موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة النمسا الكبرى



موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا





هوندا تكشف عن ألوانها الجديدة كليًا لموسم 2025 في الموتو جي بي بعد رحيل ريبسول



موتو جي بي



موتو جي بي



إطلاق دراجة هوندا



هوندا تكشف عن ألوانها الجديدة كليًا لموسم 2025 في الموتو جي بي بعد رحيل ريبسول





مير: من المهم لهوندا أن "تتحمّل مسؤولية" مشاكل دراجتها لموسم 2024



موتو جي بي



موتو جي بي



جولة الأمريكيتين



مير: من المهم لهوندا أن "تتحمّل مسؤولية" مشاكل دراجتها لموسم 2024

المزيد من

فريق ريبسول هوندا





موتو جي بي: ماركيز يخضع لعملية جراحية بعد حادثة البرتغال ويتغيب عن جولة الأرجنتين



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي: ماركيز يخضع لعملية جراحية بعد حادثة البرتغال ويتغيب عن جولة الأرجنتين





موتو جي بي: ريبسول تجدد شراكتها مع هوندا



موتو جي بي



موتو جي بي



موتو جي بي: ريبسول تجدد شراكتها مع هوندا





ماركيز يكسر صفيحة معدنية في ذراعه وهو يحاول فتح نافذة منزله



موتو جي بي



موتو جي بي



ماركيز يكسر صفيحة معدنية في ذراعه وهو يحاول فتح نافذة منزله

أحدث الأخبار





خوان مير يحصل على الضوء الأخضر للسفر إلى فالنسيا والمشاركة في الجولة الختامية للموتو جي بي



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة فالنسيا الكبرى



12 دقيقة



خوان مير يحصل على الضوء الأخضر للسفر إلى فالنسيا والمشاركة في الجولة الختامية للموتو جي بي





نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس



ثقافة



ثقافة 19 دقيقة



نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس





بيرمان يجدد عقده مع هاس لتكتمل تشكيلة السائقين رسميًا لموسم 2027



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



37 دقيقة



بيرمان يجدد عقده مع هاس لتكتمل تشكيلة السائقين رسميًا لموسم 2027





أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



F1 فورمولا 1 42 دقيقة



أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك