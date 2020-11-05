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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

خصم نقاط من رصيد ياماها لقاء عدم قانونيّة محرّكاتها في الموتو جي بي

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خصم نقاط من رصيد ياماها لقاء عدم قانونيّة محرّكاتها في الموتو جي بي
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تمّ خصم 50 نقطة من رصيد الصانع الياباني ياماها ضمن بطولة الصانعين في الموتو جي بي بعد اعتباره مذنبًا على صعيد عدم قانونيّة محرّكاته خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" مساء اليوم، فإنّ ياماها كانت تحت التحقيق من قبل مراقبي "فيم" لخرقها قوانين المُصادقة على المحرّكات المُستخدمة خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

وخلص المراقبون إلى أنّ المحرّكات التي استخدمتها ياماها تضمّنت صمّامات مختلفة عن النسخة المُقدّمة إلى المصادقة قبل بداية الموسم.

وجاء في بيانٍ من "فيم" صدر مساء اليوم الخميس أنّ ذلك جاء نتيجة "إغفال داخلي" وقد تقرّر خصم 50 نقطة من رصيد ياماها في بطولة الصانعين، وهو ما يُعادل ضعف النقاط التي حقّقتها ياماها خلال جائزة إسبانيا الكبرى لقاء فوز فابيو كورتارارو.

نتيجة لهذه الخسارة فقد تراجعت ياماها إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين برصيد 158 نقطة خلف المتصدّرة الجديدة دوكاتي برصيد 171 نقطة وخلفها سوزوكي برصيد 163 نقطة.

التحقيق مع ياماها بشأن عدم قانونيّة محرّكاتها في الموتو جي بي

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التحقيق مع ياماها بشأن عدم قانونيّة محرّكاتها في الموتو جي بي
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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