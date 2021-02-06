حريق هائل يدمّر حلبة الأرجنتين للموتو جي بي

اندلع الحريق في حوالي الساعة الـ 11 مساء أمس الجمعة، حيث حاول رجال الإطفاء من الحلبة السيطرة على ألسنة اللهب بمساعدة قوات الحرائق والإنقاذ من المدن والأقاليم المجاورة.

وما يزال سبب الحريق غير معلوم، لكن من المعتقد بأنّه قد دمّر الجزء الأكبر من مناطق خط الحظائر، غرفة الصحافية والشخصيات الهامة، لكن من حسن الحظ أنّه لم يتسبب بأيّة إصابات.

وكان من المقرر أن تزرو "الموتو جي بي" الحلبة في وقت لاحق من هذا العام بعد تأجيل الموعد المبدئي للجائزة إلى نهاية الموسم بسبب جائحة كورونا.

وبينما ما تزال الحلبة تقيّم حجم الأضرار الناجمة عن ذلك الحريق، فإنّ ما حدث قد عمّق بالتأكيد من غموض إقامة سباق هذا العام.

وقد علّق أحد رجال الإطفاء على ما حدث قائلًا: "80 بالمئة من الجزء المبني من المسار تمّت خسارته، التهمه الحريق".

بينما أضاف آخر قائلًا: "نعمل من أجل إنقاذ المتحف (حيث تتواجد الكثير من الأشياء القيّمة)، لكنّ البقية التهمتها ألسنة اللهب، كل شيء تمّ التهامه، هذا أمر يجعلك تريد البكاء".

جديرٌ بالذكر أنّ حلبة "تيرماس دي ريو هوندو" قد استضافت سباق الأرجنتين في "الموتو جي بي" منذ 2014، بخلاف نسخة 2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا. وقد تمّ بناء الحلبة في 2007 وتمّت إعادة تطويرها في 2012، كما استضافت بطولة العالم للسيارات السياحية.

وفي بيان لاحق أصدرته الحلبة، أكدت أن بناء الحظائر قد تدمر، لكن بقية المجمع قد تم إنقاذها من النيران، كما تمّ التأكيد أن الحلبة مؤمنة بشكل كامل ضد أخطار الحريق، وأنها تخطط لبدء أعمال إعادة البناء بأسرع وقت ممكن.

حيث جاء فيه: "للأسف قد تدمير كامل مبنى الحظائر بسبب النيران، وذلك يشمل غرف المؤتمرات الصحفية، مراقبة السباق وصالات كبار الشخصيات. لكن المتحف وبرج التحكم لم يتعرضا لأضرار بالغة".

وأكمل البيان: "سيتم افتتاح المتحف مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة. الحلبة مؤمنة تماماً ضد أخطار الحريق، لذا فإن النواحي المادية مغطاة، لكن الأمر يستغرق بالتأكيد بعض الوقت لإعادة بناء هذه المنطقة الهامة بقيمتها الوطنية والعالمية".