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موتو جي بي جائزة التشيك

حرمان بيزيكي من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد اعتدائه على أحد المارشالز في السباق القصير

ضربة قوية لمتصدر البطولة، الذي تم استبعاده من سباق برنو يوم الأحد بسبب سلوك غير رياضي.

منشور:
ماركز بيزيكي، أبريليا ريسينغ

ماركز بيزيكي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

لن يُسمح لماركو بيزيكي بالمشاركة في جائزة التشيك الكبرى يوم غد الأحد بعد أن عاقبه مراقبو سباقات الموتو جي بي بسبب "دفع وضرب" أحد المارشالز خلال السباق القصير.

وكان متصدر البطولة يحتل المركز الخامس عندما تعرض لحادث عند المنعطف الثالث في اللفة قبل الأخيرة من السباق القصير في برنو.

وبعد أن انتهى به الأمر في المنطقة الحصوية، ركض بيزيكي باتجاه دراجته المتضررة أبريليا "آر.إس-جي بي" وشوهد وهو يعتدي على أحد المارشالز الذي كان يحاول استعادة الدراجة، بينما انتشرت لقطات الحادثة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغادر بعدها موقع الحادث، ليسجل خامس انسحاب له هذا الموسم.

واستُدعي دراج أبريليا المصنعي إلى اجتماع مع المراقبين مساء السبت بسبب سلوكه غير الرياضي. وبعد الاستماع إلى أقوال الدراج الإيطالي، قرر المراقبون إيقافه عن بقية فعاليات نهاية الأسبوع.

هذا ويمتلك فريق أبريليا الحق في استئناف العقوبة.

 

فيما جاء في بيان المراقبين بشأن الواقعة: "في 20 يونيو 2026، عند الساعة 16:07:41 خلال السباق القصير لفئة موتو جي بي ضمن جائزة التشيك الكبرى، وبعد تعرضك لحادث، قمت بدفع وضرب أفراد المارشالز الذين كانوا يحاولون استعادة دراجتك".

وأضاف البيان: "يُعد هذا التصرف عملًا يضر بمصالح الرياضة، وبالتالي يُعتبر مخالفة كما هو موضح في المادة 3.3.2.2 من لوائح بطولة العالم للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية، والتي تتعلق بأي عمل فاسد أو احتيالي أو أي تصرف يضر بمصالح الحدث أو الرياضة، سواء ارتكبه شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص خلال إحدى الفعاليات".

وتابع: "لهذه الأسباب، قررت لجنة مراقبي سباقات موتو جي بي التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية فرض عقوبة الإيقاف عليك من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى. وذلك وفقًا للمادتين 3.2.1 و3.3.2.3 من لوائح بطولة العالم للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية".

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