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موتو جي بي / مقالة خاصة

شاهدوا حدث المبادلة بين مقاتلتَي النجمَين لويس هاميلتون و فالنتينو روسي

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18-12-2019

تابعوا بالفيديو حدث المبادلة بين مقاتلتي بطل العالم ستّ مرات في الفورمولا واحد لويس هاميلتون، وأسطورة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، فالنتينو روسي!

تبادل لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سيارته مرسيدس مع فالنتينو روسي بطل الموتو جي بي سبع مرّات ودرّاجته ياماها خلال حدثٍ أُقيم على حلبة فالنسيا الإسبانيّة.

وكان هاميلتون قد قاد سابقاً دراجة "سوبر بايك"، بينما اختبر روسي - وأثار إعجاب - سيارة فيراري سابقاً، في الحقيقة كان هذا الحدث أكثر من مجرد استعراض!

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1 , موتو جي بي
قائمة السائقين لويس هاميلتون تسوق الآن , فالنتينو روسي تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن , ياماها فاكتوري ريسينغ

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