شاهدوا حدث المبادلة بين مقاتلتَي النجمَين لويس هاميلتون و فالنتينو روسي

تبادل لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سيارته مرسيدس مع فالنتينو روسي بطل الموتو جي بي سبع مرّات ودرّاجته ياماها خلال حدثٍ أُقيم على حلبة فالنسيا الإسبانيّة.

وكان هاميلتون قد قاد سابقاً دراجة "سوبر بايك"، بينما اختبر روسي - وأثار إعجاب - سيارة فيراري سابقاً، في الحقيقة كان هذا الحدث أكثر من مجرد استعراض!