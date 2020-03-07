حالة الطوارئ في أوستن تزيد من الشكوك حول الجولة الافتتاحيّة لموسم الموتو جي بي

كان من المفترض أن تستضيف حلبة الأمريكيّتين، التي كانت بالأساس موطن الجولة الثالثة من موسم 2020، باكورة الجوائز الكبرى للعام الجديد في الـ 5 من أبريل/نيسان على إثر إلغاء جولة قطر الافتتاحيّة وتأجيل جائزة تايلاند الكبرى الثانية.

واجتمع ستيف أدلر عمدة أوستن أمسٍ الجمعة بالقاضية سارة إكهارد من مقاطعة ترافيس – التي تتواجد حلبة الأمريكيّتين في نطاقها – للإعلان عن "حالة كارثة محليّة" في ما يتعلّق بتهديد فيروس كورونا.

ذلك يعني أنّ المدينة ستُوقف الآن جميع الأحداث التي تشهد تجمّع 2500 شخص أو أكثر، إلّا في حال تمكّن المنظّمون من إثبات وضع الإجراءات المناسبة قيد التطبيق بالنسبة لقسم الصحّة العموميّة من أجل احتواء أيّ تفشٍ للأمراض المعدية.

وكجزء من الإعلان، أكّد أدلر كذلك إلغاء مهرجان الموسيقى والأفلام في أوستن الذي كان من المفترض أن ينطلق في 13 مارس/آذار الجاري.

ومثلما أشارت التقارير السابقة فإنّ هناك 17 حالة إصابة مؤكّدة على الأقل بفيروس كورونا في تكساس، بالرغم من أنّ أيًا منها لا يُوجد في أوستن تحديدًا.

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وأعلنت الموتو جي بي عن روزنامة معدّلة في 2020 يوم الخميس الماضي، حيث كانت أوستن هي الجولة الأولى من الجدول المعدّل.

وكان كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا المروّجة للبطولة، لم يستبعد إقامة سباقات من دون حضور الجماهير على إثر تفشّي الفيروس وتزايد القيود المرافقة له.

لكن في حال كان من المستحيل إقامة جولة الأمريكيّتين، فإنّ الموسم سينطلق عوضًا عن ذلك في الأرجنتين على حلبة تيرماس دي ريو هوندو في الـ 19 من أبريل/نيسان.