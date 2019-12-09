جوائز أوتوسبورت 2019: مارك ماركيز يتلقى مجدداً جائزة "درّاج العام"
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09-12-2019
تلقى مارك ماركيز دراج هوندا، جائزة "درّاج العام" وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2019.
فاز ماركيز بهذه الفئة - التي يصوّت عليها المتابعون - كل عام منذ إدخالها في 2016، لينجح الآن كذلك في الفوز بها خلال نسخة 2019.
أحرز الإسباني الفوز في 12 سباقاً من أصل 19 هذا العام، ولم يغب عن منصة التتويج سوى مرة واحد فقط، لينهي الموسم بأكثر من 150 نقطة أمام أقرب ملاحقيه.
ولم يتمكن ماركيز من حضور الحفل نظراً لأنه يتمّ إجراءات زواجه، لكنه أرسل رسالة خاصة.
جاء فيها: "آسف لعدم قدرتي على الحضور كي أقول شكراً على منحي جائزة دراج العام. إنه فوز مميز آخر. أود توجيه الشكر إلى كامل أفراد فريقي".
منافسو ماركيز في هذه الفئة كانوا: جوناثان ريا بطل سلسلة سوبر بايك العالمية والناشئ فابيو كوارتارارو.
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جوائز أوتوسبورت 2019: مارك ماركيز يتلقى مجدداً جائزة "درّاج العام"
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