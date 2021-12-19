جارفيس مدير فريق ياماها: فينياليس "ما يزال يصارع شياطينه الداخلية"

انضم فينياليس إلى ياماها في 2007 بعدما أمضى أول موسمين له في "الموتو جي بي" مع سوزوكي، لكنه عانى من عدم ثبات الأداء خلال مسيرته مع ياماها، إذ فاز بـ 8 سباقات فقط بين 2017 و2021.

وفاز الإسباني بالسباق الافتتاحي لموسم 2021 في قطر بطريقة مُقنعة، لكنّ العلاقة بينه وبين ياماها توترت بشكل كبير في النصف الأول من الموسم.

وبعد تأهّله بالمركز الـ 21 وحلوله بالمركز الـ 19 في سباق ألمانيا في يونيو/حزيران، تواجد فينياليس على قطب الانطلاق الأول وأكمل السباق ثانيًا في أسين خلف زميله كوارتارارو - لكنه أعلن في يوم الاثنين التالي أنه سيترك صفوف ياماها مع نهاية موسم 2021.

لكن وبعد أن حاول متعمّدًا الإضرار بمحرك دراجته ياماها في جائزة ستيريا الكبرى مع تفاقم إحباطه من الوضع داخل الفريق، تمّ إيقاف فينياليس من قِبَل الفريق لجائزة النمسا الكبرى قبل أن يتم التخلّي عنه تمامًا قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى.

وانتهى الأمر بفينياليس بانتقال إلى أبريليا بدءًا من جائزة أراغون الكبرى وسيظل مع الفريق لموسم 2022، بينما تقدّم كوارتارارو للفوز بلقب موسم 2021 بعد فوزه بخمسة سباقات على مدار الموسم.

وضمن حوارٍ حصري له مع النسخة الإسبانية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح جارفيس بأن فينياليس موهوب بالقدر الكافي للقيام بما فعله كوارتارارو في 2021 - لكنّ "شياطينه الداخلية" تقف عائقًا أمام ذلك.

فقال: "من جهتي، أرى بأن مافيريك شخص معقّد جدًا، وأعتقد بأنه على الأرجح يتشارك ذات القدر من الموهبة الخالصة مثل فابيو".

وأضاف: "لكنه يعاني من أجل أن يستجمع ذلك بشكل ثابت وأرى بأن ذلك جزء من شخصيته مع ذلك التقلّب في المستوى، وهذا ما حسّنه فابيو هذا العام".

وتابع: "عانى من بعض التقلّب كذلك العام الماضي، لكنه تمكن هذا العام من تقليل ذلك والحفاظ على مستوى متقدم".

وأكمل: "كان بوسع مافيريك هذا العام القيام بما فعله فابيو في النهاية. فقد فاز بالسباق الأول، ومن ثم فاز فابيو بالسباق الثاني في الموسم. لذلك أعتقد بأن مافيريك كان واعيًا لمدى سرعة فابيو وأرى بأن مافيريك بطريقة ما ما يزال يصارع شياطينه الداخلية".

وأردف: "ذلك أمر بوسعه هو فقط إصلاحه. هو وحده من بمقدوره إدارة عقله وحياته".