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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقديم

جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي أرضٌ للمعركة بين ياماها ودوكاتي

بعد الفوز البطولي لمارك ماركيز في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي، تعود بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" نهاية هذا الأسبوع إلى أسين، أكثر حلباتها تاريخًا، لتنطلق آخر جائزة كبرى قبل العطلة الصيفية، والتي تعد بالكثير من الإثارة، التعقيد والأمطار.

جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي أرضٌ للمعركة بين ياماها ودوكاتي

تتواجد أسين على روزنامة "الموتو جي بي" منذ انطلاق البطولة في 1949، حيث ينتظر عشّاق البطولة بشغف عودة المنافسات إلى تلك الحلبة العريقة هذا العام بعدما غابت جائزة هولندا الكبرى للمرة الأولى عن الروزنامة الموسم الماضي إثر أزمة تفشّي فيروس كورونا.

وستحمل هذه الجولة الكثير من الترقّب من قِبَل المتابعين، لا سيّما بعد الفوز المفاجئ لمارك ماركيز في الجولة الماضية في ساكسينرينغ، إذ كان ذلك الانتصار الأول للإسباني منذ جائزة فالنسيا الكبرى موسم 2019، حيث أبى به أن يكسر سلسلة انتصاراته المتتالية على الحلبة، مسجلًا فوزه الـ 11 على التوالي هناك.

ويتوجّه قطار البطولة إلى أسين وفي مقدمته فابيو كوارتارارو درّاج ياماها على صدارة الترتيب برصيد 131 نقطة، بينما تدور خلفه معركة حامية على مركز الوصافة بين كل من يوهان زاركو، جاك ميلر وفرانشيسكو بانيايا.

الجائزة الكبرى

منذ نسختها في 2016 - والتي شهدت سباقًا مثيرًا على كافة النواحي مع فوز غير متوقّع لجاك ميلر - فقد كسرت جائزة هولندا الكبرى عادتها بإقامة السباق يوم الأحد وليس السبت كما كان الحال.

عادة ما يكون الطقس السيء هو أحد نجوم تلك الجائزة، إذ أنّ الأمطار أحيانًا ما تكون حاضرة لتوفّر قدرًا لا بأس به من الإثارة.

وبالحديث عن صاحب أكبر عدد من الانتصارات هناك، فيتربّع الأسطورة فالنتينو روسي على ذلك العرش برصيد 8 انتصارات في الفئة العليا، ثلاثة منهم أتوا منذ التعديل الذي تم على تصميم الحلبة في 2012.

ويجب أن نذكر هنا أن حلبة أسين كانت شاهدة على بعض اللحظات الفارقة في مسيرة الإيطالي، لعل أبرزها تسجيله الفوز رقم 100 في مسيرته (في كل الفئات) في 2009، وكذلك عودته إلى العتبة العليا لمنصة التتويج في 2013 بعد 44 سباقًا لم يتمكن فيها من تحقيق الفوز.

الحلبة

خضعت حلبة أسين لعدد من التغييرات على مدار تاريخها، حيث يبلغ طولها الحالي 4.5 كلم، كما يتألف مسارها من 18 منعطفًا، 6 يسرى و12 يمنى.

هذا وتعدّ أسين الحلبة الوحيدة التي استضافت جولة "موتو جي بي" في كل عام منذ انطلاق البطولة - باستثناء العام الماضي - وقد تم بناء الحلبة خصيصًا لاستضافة جائزة هولندا الكبرى في 1955، حيث كانت الأحداث السابقة تُقام حول الشوارع العامة.

ويعد مسار الحلبة ضيقًا، مع تغييرات سريعة في الاتجاهات، كما أنه محاط بالكامل بالضفاف العشبية والمدرجات، ما يوفّر رؤية ممتازة لعشرات الآلاف من المشجعين الشغوفين الذين لا يطيقون انتظار أكثر أحداث رياضة السيارات في هولندا إثارة في كل عام.

وبالعودة إلى العام 1999، فقد تم تعديل الحلبة مع مدرّج  جديد، برج مراقبة، مركز صحافي وحظائر مطوّرة.

فيما شهدت حلبة أسين تعديلات في شتاء 2005/2006 تضمنت تقليص طول الحلبة - الأطول في البطولة - من 6 كلم إلى 4.55 كلم/2.83 ميل.

هذا وتمّت إعادة تعبيد الحلبة في 2020، حيث لم تحصل "الموتو جي بي" ولا ميشلان المزودة للإطارات على فرصة اختبار الأسفلت الجديد، ما سيشكّل بدوره جزءًا من التحدّي الذي سيواجهه الدراجون نهاية هذا الأسبوع مع جولة تقنية بطبيعة الحال على مسار سيعرّض الإطارات لضغط كبير مع منعطفاته السريعة الطويلة.

الطقس المتوقّع

سيكون خطر هطول الأمطار حاضرًا طوال نهاية هذا الأسبوع، حيث ينبغي أن تبدأ التجارب يوم الجمعة ضمن طقس غائم للغاية، مع مستويات عالية جدًا من الرطوبة، ولكن من المتوقّع هطول الأمطار في يومي السبت والأحد، وذلك بنسبة من 50 إلى 80 بالمئة.

كما ستكون هنالك رياح متغيرة، مع ثبات نسبي في درجات الحرارة، ولكنها ستكون أقل بكثير بكل تأكيد من الجولة الماضية في ألمانيا، حيث من المتوقّع أن تتراوح بين 12 و13 درجة صباحًا، و21 و24 درجة في فترة ما بعد الظهر.

إحصائيات

نستعرض معكم الآن من خلال هذه الجداول أبرز الإحصائيات الخاصة بالحلبة والأزمنة التي سُجّلت عليها.

طول الحلبة 4.542 كلم
عرض الحلبة 14 م
المنعطفات 6 يسرى و12 يمنى
أطول خط مستقيم 487 م
مسافة سباق الموتو جي بي 118,098 كلم (26 لفة)
قطب الانطلاق الأول إلى اليسار
تاريخ التأسيس
 1955

أرقام قياسية:

أسرع لفة في السباق مارك ماركيز 1'33"617 2019
أسرع لفة في التصفيات فابيو كوارتارارو 1'32"017 2019
أقصى سرعة على المسار أندريا يانوني 319,8 كلم/س 2015
أقصى سرعة وسطى
 فابيو كوارتارارو 177,6 كلم/س 2019

الفائزون بآخر نسخ من جائزة هولندا الكبرى:

العام قطب الانطلاق الأول الفائز
2019 فابيو كوارتارارو مافيريك فينياليس
2018 مارك ماركيز مارك ماركيز
2017 يوهان زاركو فالنتينو روسي
2016 أندريا دوفيزيوزو جاك ميلر
2015 فالنتينو روسي فالنتينو روسي
2014 أليكس إسبارغارو مارك ماركيز
2013 كال كراتشلو فالنتينو روسي
2012 كايسي ستونر كايسي ستونر
2011 ماركو سيمونسيلي بين سبايس
2010 خورخي لورينزو خورخي لورينزو
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