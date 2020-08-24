ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

بعد فرض هيمنته على الجولتين الافتتاحيتين في إسبانيا الشهر الماضي، حلّ كوارتارارو بالمركز السابع في برنو، الثامن في جائزة النمسا الكبرى واكتفى فقط بالمركز الـ 13 في سباق جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ.

وقد يجادل الكثيرون بأنّ حلبة ريد بُل رينغ هي المسار الأصعب بالنسبة لدراجة ياماها على الروزنامة، مع الخطوط المستقيمة الطويلة التي لا تناسب مستويات الطاقة المنخفضة على درّاجة "ام1".

لكن كوارتارارو حلّ بالمركز الثالث في جائزة النمسا الكبرى العام الماضي، حيث قال بأنّه حظي "بشعور رائع للغاية" مقارنة بما كان لديه في السباقين الأخيرين.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا كان يرى نفسه بثقة منافسًا على اللقب وسط التراجع الحالي الذي تواجهه ياماها، قال درّاج بيتروناس اس آر تي: "نعم، بالطبّع نحن منافسون على اللقب، لكنني لا أشعر بذات القدر من الثقة الذي كنت أشعر به في خيريز".

وأضاف: "في خيريز كانت كل الأمور على ما يرام، كل شيء كان يسير على نحوٍ جيّد. لكن يبدو أنّه وفي كل مرة نواجه المزيد من المشاكل ونعاني".

وتابع: "النمسا حلبة صعبة بالنسبة لنا، لكنّني حظيت العام الماضي بشعور رائع جدًا وأنهيت بالمركز الثالث، صعدت إلى منصّة التتويج. بينما كان الشعور هذا العام مختلفًا للغاية عن العام الماضي . لذلك أطلب العديد من الأمور من ياماها وآمُل أن أحصل على أشياء إيجابية في ميزانو التي ستكون حلبة جيّدة بالنسبة لنا، لكنّ المشاكل ستظل حاضرة كذلك، وعليه فإنّنا بحاجة لحلول إلى جانب قيامنا بأفضل ما لدينا".

وبالحديث عن معاناته في سباق نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد رفع العلم الأحمر، قال كوارتارارو أنّ "كل نقاط ضعفنا" مع ياماها كانت حاضرة.

"لم يكن سباقًا إيجابيًا في الحقيقة، لكنّنا بحاجة لرؤية ماذا حدث كوننا واجهنا كل نقاط ضعفنا على الدراجة وبدا ذلك غريبًا جدًا، لا سيّما وأنّني اعتقدت بأنّ قدرات الدراجة ستكون أعلى" قال الفرنسي.

واختتم: "كنت خلف أليكس (إسبارغارو) طيلة السباق، وكان بمقدوري الشعور بالدرّاجة تعاني في العديد من الجوانب التي لم أتوقعها. لذا وبخلاف المشاكل مع الكبح، واجهنا مشاكل أخرى. أبرزها السرعة القُصوى".