موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

المشاركات
التعليقات
ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

اعترف فابيو كوارتارارو أنّه لا يشعر بذات القدر من الثقة في المنافسة على لقب الموتو جي بي الذي كان يشعر به بعد انتصارَيه في خيريز وذلك بعد السباقات الثلاثة الصعبة التي خاضها في التشيك والنمسا.

بعد فرض هيمنته على الجولتين الافتتاحيتين في إسبانيا الشهر الماضي، حلّ كوارتارارو بالمركز السابع في برنو، الثامن في جائزة النمسا الكبرى واكتفى فقط بالمركز الـ 13 في سباق جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ.

وقد يجادل الكثيرون بأنّ حلبة ريد بُل رينغ هي المسار الأصعب بالنسبة لدراجة ياماها على الروزنامة، مع الخطوط المستقيمة الطويلة التي لا تناسب مستويات الطاقة المنخفضة على درّاجة "ام1".

اقرأ أيضاً:

لكن كوارتارارو حلّ بالمركز الثالث في جائزة النمسا الكبرى العام الماضي، حيث قال بأنّه حظي "بشعور رائع للغاية" مقارنة بما كان لديه في السباقين الأخيرين.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا كان يرى نفسه بثقة منافسًا على اللقب وسط التراجع الحالي الذي تواجهه ياماها، قال درّاج بيتروناس اس آر تي: "نعم، بالطبّع نحن منافسون على اللقب، لكنني لا أشعر بذات القدر من الثقة الذي كنت أشعر به في خيريز".

وأضاف: "في خيريز كانت كل الأمور على ما يرام، كل شيء كان يسير على نحوٍ جيّد. لكن يبدو أنّه وفي كل مرة نواجه المزيد من المشاكل ونعاني".

وتابع: "النمسا حلبة صعبة بالنسبة لنا، لكنّني حظيت العام الماضي بشعور رائع جدًا وأنهيت بالمركز الثالث، صعدت إلى منصّة التتويج. بينما كان الشعور هذا العام مختلفًا للغاية عن العام الماضي . لذلك أطلب العديد من الأمور من ياماها وآمُل أن أحصل على أشياء إيجابية في ميزانو التي ستكون حلبة جيّدة بالنسبة لنا، لكنّ المشاكل ستظل حاضرة كذلك، وعليه فإنّنا بحاجة لحلول إلى جانب قيامنا بأفضل ما لدينا".

وبالحديث عن معاناته في سباق نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد رفع العلم الأحمر، قال كوارتارارو أنّ "كل نقاط ضعفنا" مع ياماها كانت حاضرة.

اقرأ أيضاً:

"لم يكن سباقًا إيجابيًا في الحقيقة، لكنّنا بحاجة لرؤية ماذا حدث كوننا واجهنا كل نقاط ضعفنا على الدراجة وبدا ذلك غريبًا جدًا، لا سيّما وأنّني اعتقدت بأنّ قدرات الدراجة ستكون أعلى" قال الفرنسي.

واختتم: "كنت خلف أليكس (إسبارغارو) طيلة السباق، وكان بمقدوري الشعور بالدرّاجة تعاني في العديد من الجوانب التي لم أتوقعها. لذا وبخلاف المشاكل مع الكبح، واجهنا مشاكل أخرى. أبرزها السرعة القُصوى".

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه

المقال السابق

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

هاميلتون "وحيدٌ" في رحلته لتفادي العدوى بمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "وحيدٌ" في رحلته لتفادي العدوى بمرض "كوفيد-19"

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

ديكسون لا يعتقد بأن ساتو كان يمتلك ما يكفي من الوقود لإنهاء سباق إندي 500
إندي كار إندي كار / أخبار عاجلة

ديكسون لا يعتقد بأن ساتو كان يمتلك ما يكفي من الوقود لإنهاء سباق إندي 500

إندي 500: ساتو يحرز الفوز للمرة الثانية تحت العلم الأصفر بعد حادثة كبيرة
إندي كار إندي كار / تقرير السباق

إندي 500: ساتو يحرز الفوز للمرة الثانية تحت العلم الأصفر بعد حادثة كبيرة

ألونسو: "لم يكن بوسعي تحقيق أكثر من ذلك" في سباق إندي 500 بعد مشكلة القابض
إندي كار إندي كار / أخبار عاجلة

ألونسو: "لم يكن بوسعي تحقيق أكثر من ذلك" في سباق إندي 500 بعد مشكلة القابض

ريد بُل لا تزال تؤمن بالمفهوم التصميمي عالي الانحناء لسيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل لا تزال تؤمن بالمفهوم التصميمي عالي الانحناء لسيارتها

أحدث الأخبار

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

فينياليس يشرح حادثه الدراميّ في جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس يشرح حادثه الدراميّ في جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

2
فورمولا 1

هاميلتون "وحيدٌ" في رحلته لتفادي العدوى بمرض "كوفيد-19"

3
موتو جي بي

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

43د
4
موتو جي بي

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

5
إندي كار

ديكسون لا يعتقد بأن ساتو كان يمتلك ما يكفي من الوقود لإنهاء سباق إندي 500

أحدث الأخبار

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا
موتو جي بي

ثقة كوارتارارو في المنافسة على لقب الموتو جي بي "اهتزت" بعد سباقي النمسا

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه
موتو جي بي

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع
موتو جي بي

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

فينياليس يشرح حادثه الدراميّ في جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي
موتو جي بي

فينياليس يشرح حادثه الدراميّ في جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.