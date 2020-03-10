تعديل جديد على روزنامة الموتو جي بي إثر تأجيل جولة أوستن بسبب تفشّي كورونا

كشفت البطولة عن روزنامة معدّلة في 5 مارس/أذار الماضي، تواجدت فيها جائزة أوستن الكبرى على رأسها مستضيفة أوّل سباق في الموسم وذلك بعد تسبّب وباء كورونا في إلغاء جولة قطر وتأجيل جولة تايلاند إلى شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المُقبل.

مع ذلك، وبعد مرور بضعة أيام من ذلك، بات استهلال الموسم من في 5 أبريل/نيسان من حلبة الأمريكتين خيارًا غير ممكن، ولا سيّما بعد إعلان حالة الطوارئ في أوستن والحجر الطبي الذي فُرض على إيطاليا، حيث تتمركز الكثير من فرق وأفراد الموتو جي بي.

حيث أعلنت شركة دورنا المروّجة للبطولة تأجيل جولة أوستن حتّى وقت لاحق من العام بسبب تفاقم الوضع المتعلّق بتفشّي وباء كورونا أو ما بات يُعرف بكوفيد19.

وبينما انطلق بالفعل موسما الموتو 2 والموتو 3 في قطر نهاية الأسبوع الماضي، فإنّ الموتو جي بي تتّجه الآن إلى الانتظار حتّى 19 أبريل/نيسان لينطلق السباق الأوّل في الأرجنتين على حلبة تيرماس دي ريو هوندو.

وبات سباق حلبة الأمريكتين ضمن موعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان مخصصًا في السابق لجولة فالنسيا الختامية، والتي تمّ تأجيلها الآن أسبوعًا لتُقام في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذا وقد تمّ بالفعل إلغاء تجارب ما بعد سباق فالنسيا لموسم 2020، لكنّ التغيير الأخير في جدول البطولة يُلقي مزيدًا من الشكوك على تجارب خيريز كذلك، والتي كان من المقرر إقامته في 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني.

الروزنامة المعدّلة لموسم 2020: