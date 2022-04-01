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تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات

تمّ تعديل جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا على إثر التأخّر المستمرّ لوصول المعدّات، حيث ستبدأ مجريات السبت في وقتٍ متأخّر.

تعديل جدول جائزة الأرجنتين الكبرى مجدّدًا مع تواصل تأخّر وصول المعدّات

أُجبرت الموتو جي بي على إلغاء مجريات الجمعة على حلبة تيرماس دي ريو هوندا بسبب تأخّر إحدى طائرات الشحن القادمة من جائزة إندونيسيا الكبرى وبقائها عالقة في كينيا بسبب مشكلة تقنيّة.

وبقيت الطائرة عالقة في كينيا منذ الأربعاء بانتظار وصول صمّام محرّك جديد بعد مواجهتها لبعض المشاكل، ولم تكن قادرة على الإقلاع إلّا في ساعة مبكّرة من صباح الجمعة.

ومن المتوقّع أن تصل الطائرة إلى الأرجنتين في الساعة الـ 9 مساءً بالتوقيت المحلي بعد تنقلّها من كينيا إلى لاغوس ومن ثمّ البرازيل من أجل إعادة التزوّد بالوقود.

وكان ذلك ليترك فرقًا مثل غريسيني و"في.آر46" – التي لم تصل أيٌ من درّاجاتها إلى الحلبة في الطائرات الأخرى – من دون وقتٍ كافٍ لتحضيرها لبدء مجريات السبت.

نتيجة لذلك قرّر المنظّمون تعديل جدول السبت لينطلق اليوم على الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي لكن مع إقامة حصّتي التجارب الحرّة الأولى والثانية تباعًا بالنسبة لفئتي موتو 2 وموتو 3.

وتمّ الآن تمديد حصّة التجارب الحرّة الأولى للموتو جي بي من 45 دقيقة إلى ساعة وستنطلق على الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي، كما ستمتدّ الحصّة الثانية لساعة كذلك وستنطلق على الساعة 3:40 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وستُقام التجارب التأهيليّة مباشرة بعد التجارب الحرّة الثانية وذلك بداية من الساعة 5:05 دقيقة بالتوقيت المحلي.

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