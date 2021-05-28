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تعافي مارك ماركيز "عالقٌ" منذ عودته إلى الموتو جي بي

اعترف الإسباني مارك ماركيز درّاج هوندا بعد حلوله في المركز الـ 12 في تجارب الجمعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى أنّ تعافيه "عالقٌ" منذ عودته إلى منافسات الموتو جي بي في البرتغال.

تعافي مارك ماركيز "عالقٌ" منذ عودته إلى الموتو جي بي

ابتعد بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي عن دائرة المنافسات لتسعة أشهر منذ يوليو العام الماضي إثر كسر يده في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2020.

وعلى إثر ثلاث عمليّات جراحيّة، عاد ماركيز أخيرًا في أبريل الماضي ضمن جائزة البرتغال الكبرى بعد تحسّن يده بشكلٍ لافت.

لكنّ مشكلته الأساسيّة على الدرّاجة تعود إلى الألم وضعف كتفه الأيمن، حيث تفاقمت نتيجة إصابته الكبيرة السابقة في كتفه، واعترف أنّ المشكلة باتت ظاهرة أكثر في موجيللو.

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وبعد أن لاحظ وجود "محدوديّة كبيرة" منذ البداية على الدرّاجة اليوم الجمعة، قال ماركيز: "من الصعب شرح ذلك لأنّه مرّ شهران منذ جولة البرتغال ومن المفترض أن أكون أفضل".

وأكمل: "لكنّني في ذات المستوى تقريبًا، عالقٌ هناك، كتفي في حالة سيّئة وذلك يتسبّب في عدم عمل يدي بالشكل الصحيح، وألاحظ ذلك كثيرًا على هذه الحلبة".

وأردف: "أعاني كثيرًا على صعيد تغيير الوجهة في كلّ الحلبات، وموجيللو تتضمّن الكثير من ذلك".

واعترف ماركيز بالأمس أنّه فكّر في التوقّف لفترة بسبب مشاكل كتفه إثر جائزة إسبانيا الكبرى.

وشرح الإسباني كيفيّة تأثير كتفه عليه في موجيللو، حيث أشار إلى أنّه يخسر عُشرين من الثانية على الأقلّ في المنعطفات المزدوجة على الحلبة.

وقال: "صحيحٌ أنّ كتفي مستقرٌ أكثر في الشهر الأخير وهذا مكمن الحدود الكبرى في الوقت الحاضر. هذا هو الوضع أردت المقارنة بعد الحصّة الأولى مع بيانات 2019، فقط لأعلم أين أخسر أكثر، أخسر عُشرين من الثانية في كلّ تغيير كبير للوجهة بالمقارنة مع 2019، ولدينا ثلاثة منها. لا أشعر بأنّني في حالة سيّئة جدًا في بقيّة المنعطفات".

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