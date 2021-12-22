تعافي ماركيز يسير على السكّة الصحيحة في ظلّ علاجه من الرؤية المزدوجة

ابتعد بطل الموتو جي بي ستّ مرّات عن دائرة المنافسة منذ معاناته من مشاكل في البصر على إثر الارتجاج الدماغيّ الذي تعرّض له في حادث أثناء التدريبات قبيل جائزة البرتغال الكبرى في نوفمبر الماضي.

وتخلّف صاحب الـ 28 عامًا عن المشاركة في الجولتَين الختاميّتين إلى جانب تجارب ما بعد الموسم بعد أن أظهرت الفحوصات معاناته من الرؤية المزدوجة – ديبلوبيا – في إحدى عينيه. وسبق لماركيز أن أضرّ بذات عصب العين في 2011 عندما تعرّض لحادثٍ في الموتو 2 على حلبة سيبانغ وهو ما هدّد مسيرته آنذاك.

وأصدرت ريبسول هوندا تحديثًا لحالة ماركيز وأشارت إلى أنّه "يتحسّن تماشيًا مع تشخيص الرؤية المزدوجة" على إثر شهرين من العلاج.

ولم يُعلن الفريق عن موعدٍ محدّدٍ لتعافي ماركيز، لكنّه أكّد أنّه يُعزّز تحضيراته للموسم الجديد ليكون في لياقة كاملة. وستنطلق أحداث الموتو جي بي على الحلبات من خلال التجارب الأوّليّة على حلبة سيبانغ بين 31 يناير و2 فبراير قبل التجارب الرسميّة، والتي من المنتظر أن يُشارك فيها ماركيز في حال كان متاحًا وذلك يومَي 5 و6 فبراير على الحلبة الماليزيّة.

وجاء في البيان: "واصل درّاج هوندا، الذي تمّ تشخيص إصابته بالرؤية المزدوجة بعد سقوطه أثناء التدريب لجائزة البرتغال الكبرى في أكتوبر الماضي، زياراته المتواترة لطبيب الأعين لتقييم تطوّر بصره على مدار الشهرين الماضيين".

وأضاف: "اعتُبر التقدّم جيّدًا خلال تلك المراجعات، لذا نتيجة لذلك سيُواصل ماركيز ضمن خطّة علاجٍ محافظة في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأردف: "سيُواصل مارك ماركيز الخضوع لمراجعات دوريّة مع الدكتور سانشيز دالماو خلال الأسابيع المقبلة بالتوازي مع خطّة علاجه المحافظة. لا يمنع الوضع الحالي الدرّاج من مواصلة خطّة تدريباته الجسديّة لتحضير نفسه جسديًا للموسم الجديد".