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موتو جي بي / أخبار عاجلة

تشياباتي: موسم الـ "موتو جي بي" لن ينطلق قبل يونيو أو يوليو المُقبل

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تشياباتي: موسم الـ "موتو جي بي" لن ينطلق قبل يونيو أو يوليو المُقبل
19-03-2020

يعتقد المدير الرياضى لدى دوكاتي باولو تشياباتي أنّه سيكون من "المستحيل" أن ينطلق موسم بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" قبل يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المُقبل بالنظر إلى ازدياد وضع تفشّي وباء كورونا سوءًا في أوروبا.

بعد انطلاق جولة قطر الافتتاحية هذا العام في وقت أبكر بالنسبة فقط لفئتي موتو 2 وموتو 3 في ظلّ أزمة تفشّي وباء كورونا أو كوفيد-19، فقد تمّ تأجيل الجولات الثلاث التالية في تايلاند، أوستن والأرجنتين لوقت لاحق من هذا العام.

ويعني ذلك، في ظل الوضع الحالي، أنّ الموسم الفئة العُليا من المفترض أن ينطلق في خيريز في إسبانيا يوم 3 مايو/أيار المُقبل، على الرُغم من أنّ ذلك السيناريو تحيط به الشكوك على نحوٍ متزايد بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخّذها الحكومات في أوروبا من أجل محاولة مكافحة انتشار الفيروس.

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وحتّى كتابة ذلك المقال، فقد أعلنت إسبانيا إصابة أكثر من 14 ألف شخص بفيروس كوفيد-19 وأكثر من 600 حالة وفاة، في حين تخطّت إيطاليا 35 ألف حالة إصابة وتقترب من وفيّات تبلغ 3 آلاف.

وفي ذلك الصّدد علّق تشياباتي قائلًا: "أتابع كلّ الإحصائيات الحالية عن كثب، إذ أعتقد بأنّنا قريبًا سنرى الأعداد التي شاهدناها في إيطاليا في بقية القارة، ما سيتطلّب خبرتنا في اتّخاذ قرارات صعبة".

وأضاف: "عبر دراسة الأرقام، يعتريني الخوف بأنّه من المستحيل التفكير بأنّ بطولة العالم ستنطلق قبل يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المُقبل".

وتابع: "هنالك إجراءات صارمة للغاية في الصين، وبشكل سلطوي، حيث أغلقت الدولة كل شيء وقُضي الأمر، دون أيّة استثناءات. إنّهم يتجاوزون تلك الأزمة الآن، بعد شهرين. لكن ومع نظامنا الديموقراطي سيستغرق الأمر وقتًا أطول".

ويتوقّع تشياباتي أنّ العطلة الصيفية الاعتيادية الممتدة لأربعة أسابيع سيتمّ إلغاؤها في الموتو جي بي، كما حدث في الفورمولا واحد، في محاولة لوضع مزيد من السباقات على الروزنامة عندما تنطلق البطولة في نهاية المطاف.

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"البطولة لديها حاليًا عطلة ممتدة لثلاثة أسابيع في يوليو، إذ قد تسمح الظروف بإقامة بضع جولات في تلك الفترة" قال تشياباتي.

وأكمل: "ستكون البطولة مكتظة أكثر بالسباقات، وسيكون من الممكن التسابق كذلك في ديسمبر/كانون الأوّل على بعض الحلبات".

واختتم: "أعتقد بأنّ هنالك إمكانية لإقامة 17 أو 18 سباقًا، كما كان الحال حتّى بضع سنوات مضت، وذلك من أجل محاولة الحفاظ على الالتزامات مع القنوات التلفزيونية والرُعاة. لكنّ تلك كلها أمور نظرية، فلا أحد بمقدوره الجزم بمتى سيعود الوضع الحالي إلى الطبيعي".

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