تحليل: لماذا من الممكن أن يبقى روسي مع فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي؟

تمحورت سلسلة من الأحداث على مدار الأسابيع القليلة الماضية حول ما اعتُقد بأنّ صفقة رعاية بارزة لفريقه "في.آر46" المنضمّ إلى الفئة العليا قد تعني إمكانيّة تسابق روسي في موسم 2022، وذلك عبر تشارك درّاجة دوكاتي" رفق شقيقه لوكا ماريني.

ويتسابق صاحب الـ 42 عامًا الآن بألوان بيتروناس ياماها، وذلك بعد اختيار الفريق المصنعي لياماها تعويضه بفابيو كوارتارارو لهذا العام – حيث يتصدّر الأخير ترتيب بطولة الدرّاجين في هذه المرحلة ويبدو أبرز المرشّحين للظفر باللقب.

في المقابل يمرّ روسي، بطل العالم سبع مرّات في الفئة العليا، بأسوأ مواسمه الممتدّة لـ 26 عامًا. إذ يقبع الإيطالي في المركز الـ 19 في الترتيب العام بعد تسعة سباقات ويقتصر رصيده على 17 نقطة بعد أن تواجد ضمن العشرة الأوائل في مناسبة واحدة في سباق موجيللو.

أمّا فوزه الأخير فهو يعود إلى سباق أسين 2017، في حين تعود آخر منصّات تتويجه إلى الجولة الثانية من العام الماضي في خيريز.

وكان روسي قد شدّد منذ انضمامه إلى مشروع بيتروناس على أنّه لن يُفكّر بتمديد مسيرته في الموتو جي بي إلّا في حال سارت النتائج لصالحه، وهو ما لم يحدث. وبحديثه في أسين قبل انطلاق العطلة الصيفيّة، شدّد روسي على أنّه سيُفصح عن قراره بشأم مستقبله عندما يُستأنف التسابق.

وقال الإيطالي: "دائمًا ما قلت أنّ قراري سيعتمد على نتائجي، سيكون من الصعب عليّ التسابق العام المقبل".

فالنتينو روسي، بيتروناس ياماها تصوير: صور موتورسبورت

أكّد فريق "في.آر46" صباح ذلك الخميس الصفقة التي جعلت من انتقاله من الموتو2 إلى الموتو جي بي رسميّة ليكون الفريق زبونًا لدوكاتي. وكانت هناك تصريحات للأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود القوّة الداعمة لصفقة رعاية أرامكو للفريق قال فيها: "سيكون من الرائع بالنسبة لي لو يتمكّن روسي من المنافسة في الأعوام المقبلة كدرّاج لفريق أرامكو ريسينغ في.آر46 رفقة شقيقه لوكا ماريني الذي يُنافس بالفعل هذاا لعام تحت رعاية من علاماتنا".

لكن هناك سلسلة من الأحداث في الأسابيع القليلة الأخيرة كانت كافية لدفعه لتمديد مسيرته، ووفق ما قاله – سواءً لفظيًا أو بلغة الجسد – ليست بالأمور البسيطة.

ويبدو أنّ الضبابيّة تعود إلى العقد النظري الذي ينصّ على أنّ أرامكو ستُصبح الراعي الرئيسي لمشروع في.آر46 في الموتو جي بي عند دخوله معترك الفئة العليا في 2022. لكن لم يصدر أيّ بيانٍ من الشركة منذ انتشار القصّة في أبريل الماضي.

وبالرغم من كلّ التصاريح المختلفة في الأسابيع الماضية والوضع الضبابي الحالي، خاصة في ظلّ تبنّي روسي لوضعٍ دفاعي في كلّ مرّة يُسأل فيها عن صفقة أرامكو/في.آر46، فإنّ روسي يُحاول الحفاظ على الهدواء وإتمام الصفقة.

إذ قال في أسين: "نحن ندخل بنيّة جيّدة، أتحدّث إلى الأمير بشكلٍ متواصل وكلّ شيء على ما يرام".

لذا سيكون من المنطقي في هذه المرحلة أن يُفكّر روسي بالانضمام إلى شقيقه في صفوف فريق "في.آر46" بنيّة اجتذاب اهتمام الرعاة الذين سيرغون بجعل المشروع مربحًا ومقنعًا.

شعار أرامكو تصوير: صور موتورسبورت