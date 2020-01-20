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تحديد موعد جلسة الاستماع ليانوني بشأن قضيّة المنشّطات

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تحديد موعد جلسة الاستماع ليانوني بشأن قضيّة المنشّطات
20-01-2020

تمّ تحديد موعد جلسة الاستماع للاستئناف الذي تقدّم به أندريا يانوني لإلغاء عقوبة الحظر التي تلقّاها من "فيم" في ما يتعلّق بتناول المنشّطات يوم الرابع من فبراير/شباط المقبل، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في تجارب الموتو جي بي الأولى لموسم 2020.

أظهر فحص منشّطات نتيجة إيجابيّة لدرّاج أبريليا في الفترة الشتويّة بعد أخذ عدّة عيّنات على هامش عطلة نهاية أسبوع جائزة ماليزيا الكبرى، حيث زعم بأنّ ذلك جاء نتيجة طعام فاسد، بالرغم من أنّ الخبراء يستبعدون ذلك السيناريو.

وأوردت وسائل الإعلام الإيطاليّة أنّ العيّنة الثانية التي أُخذت من يانوني جاءت بنتيجة إيجابيّة، بالرغم من أنّ الإيطالي تشبّث ببراءته.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ يانوني سيكون حاضرًا في جلسة الاستماع في محكمة التأديب الدوليّة التابعة لـ "فيم" في سويسرا في الرابع من فبراير/شباط.

وسيتعيّن عليه تحضير قائمة من الشهود قبل الـ 31 من يناير/كانون الثاني.

وفي ظلّ إقامة التجارب الشتويّة الأولى لهذا العام في سيبانغ في الرابع من فبراير من خلال ثلاثة أيّام اختبار لدرّاجي الاختبارات، فإنّ يانوني سيكون غاضبًا بالرغم من عدم تأكيد أبريليا لذلك بشكلٍ رسمي.

وحال الاستماع إلى الأدلّة، سيكون لدى المحكمة 45 يومًا لتقديم الحكم، بالرغم من أنّ أبريليا ويانوني سيسعيان على الأرجح لتقليص تلك الفترة بالنظر إلى اقتراب الانطلاقة الرسميّة للموسم.

وبناءً على الحكم فإنّ يانوني قد يُواجه حظرًا من المنافسة قد يصل حتّى أربعة أعوام.

ومن المرجّح أن يأخذ برادلي سميث درّاج اختبارات أبريليا مكان يانوني الغائب في تجارب سيبانغ ليُجاور أليكس إسبارغارو.

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