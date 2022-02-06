تجارب سيبانغ: باستيانيني يُحطّم الزمن القياسي في اليوم الأخير من تجارب الموتو جي بي

تواصلت تجارب الموتو جي بي الشتويّة لموسم 2022 اليوم الأحد في ماليزيا، حيث تحسّنت الأزمنة سريعًا منذ البداية.

وتقدّم باستيانيني الذي يدخل موسمه الثاني في الموتو جي بي إلى الصدارة منذ الساعة الأولى مُسجّلًا 1:58.131 دقيقة ليتقدّم على متصدّر السبت أليكس إسبارغارو بفارق 0.026 ثانية.

وبقي زمن باستيانيني ثابتًا مع تقدّم اليوم، في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقّع نزول الأزمنة إلى فلك 1:57 دقيقة لاحقًا.

لكنّ الأمطار وصلت قرب منتصف اليوم، وازدادت حدّتها لدرجة دفعت العديد من الفرق لإنهاء يومها.

واستغلّ عددٌ من الدرّاجين الفرصة لاختبار درّاجاتهم في الأمطار، بما فيهم الناشئون دارين بيندر، وماركو بيزيكي وراوول فيرنانديز وفابيو دي جيانانتونيو.

واختار ريمي غاردنر درّاج تيك 3 عدم القيادة في الأمطار بسبب الألم في معصمه المكسور.

في المقابل أكمل حامل اللقب فابيو كوارتارارو بعض اللفّات في الأمطار.

وذهب المركز الثالث في النهاية إلى خورخي مارتن درّاج براماك خلف كلٍ من أليكس إسبارغارو وباستيانيني.

واتّضح أمسٍ السبت اختبار دوكاتي لجهاز تحكّم في ارتفاع مقدّمة الدرّاجة يُمكن تفعيله عند الخروج من المنعطفات، وذلك إلى جانب الجهاز الآخر في القسم الخلفي منذ العام الماضي.

وواصلت سوزوكي اختبار محرّكها المحدّث والتحديثات العامة الأخرى لموسم 2022 اليوم الأحد، حيث قال جوان مير لوسائل الإعلام أنّه يشعر بوجود "إمكانيّات جيّدة".

وكان أليكس رينز رابع أسرع الدرّاجين اليوم أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا، في حين كان مير في المركز الـ 12 على بُعد 0.398 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا أمام كوارتارارو، في حين تقدّم مارك ماركيز درّاج هوندا في المركز الثامن أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو.

نتيجة اليوم:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت الفارق 1 إينيا باستيانيني دوكاتي 1:58.131 2 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:58.157 0.026 3 خورخي مارتن دوكاتي 1:58.243 0.112 4 أليكس رينز سوزوكي 1:58.261 0.130 5 مافيريك فينياليس أبريليا 1:58.261 0.130 6 فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:58.265 0.134 7 فابيو كوارتارارو ياماها 1:58.313 0.182 8 مارك ماركيز هوندا 1:58.332 0.201 9 يوهان زاركو دوكاتي 1:58.413 0.282 10 بول إسبارغارو هوندا 1:58.420 0.289 11 لوكا ماريني دوكاتي 1:58.430 0.299 12 جوان مير سوزوكي 1:58.529 0.398 13 تاكاكي ناكاغامي هوندا 1:58.607 0.476 14 جاك ميلر دوكاتي 1:58.645 0.514 15 ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 1:58.701 0.570 16 ماركو بيزيكي دوكاتي 1:58.710 0.579 17 أليكس ماركيز هوندا 1:58.800 0.669 18 براد بيندر كاي تي ام 1:59.016 0.885 19 راوول فيرنانديز كاي تي ام 1:59.180 1.049 20 فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 1:59.197 1.066 21 كال كراتشلو ياماها 1:59.262 1.131 22 أندريا دوفيزيوزو ياماها 1:59.284 1.153 23 ريمي غاردنر كاي تي ام 1:59.348 1.217 24 فرانكو موربيديللي ياماها 1:59.365 1.234 25 دارين بيندر ياماها 1:59.857 1.726 26 سيلفان غينتولي سوزوكي 1:59.996 1.865 27 تاكويا تسودا سوزوكي 2:05.678 7.547