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موتو جي بي / تجارب سيبانغ في فبراير أخبار عاجلة

تجارب سيبانغ: باستيانيني يُحطّم الزمن القياسي في اليوم الأخير من تجارب الموتو جي بي

تصدّر إينيا باستيانيني درّاج غريسيني دوكاتي مجريات اليوم الأخير من تجارب سيبانغ للموتو جي بي الذي شهد تهاطل الأمطار كاسرًا الزمن القياسيّ.

تجارب سيبانغ: باستيانيني يُحطّم الزمن القياسي في اليوم الأخير من تجارب الموتو جي بي

تواصلت تجارب الموتو جي بي الشتويّة لموسم 2022 اليوم الأحد في ماليزيا، حيث تحسّنت الأزمنة سريعًا منذ البداية.

وتقدّم باستيانيني الذي يدخل موسمه الثاني في الموتو جي بي إلى الصدارة منذ الساعة الأولى مُسجّلًا 1:58.131 دقيقة ليتقدّم على متصدّر السبت أليكس إسبارغارو بفارق 0.026 ثانية.

وبقي زمن باستيانيني ثابتًا مع تقدّم اليوم، في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقّع نزول الأزمنة إلى فلك 1:57 دقيقة لاحقًا.

لكنّ الأمطار وصلت قرب منتصف اليوم، وازدادت حدّتها لدرجة دفعت العديد من الفرق لإنهاء يومها.

واستغلّ عددٌ من الدرّاجين الفرصة لاختبار درّاجاتهم في الأمطار، بما فيهم الناشئون دارين بيندر، وماركو بيزيكي وراوول فيرنانديز وفابيو دي جيانانتونيو.

واختار ريمي غاردنر درّاج تيك 3 عدم القيادة في الأمطار بسبب الألم في معصمه المكسور.

في المقابل أكمل حامل اللقب فابيو كوارتارارو بعض اللفّات في الأمطار.

وذهب المركز الثالث في النهاية إلى خورخي مارتن درّاج براماك خلف كلٍ من أليكس إسبارغارو وباستيانيني.

واتّضح أمسٍ السبت اختبار دوكاتي لجهاز تحكّم في ارتفاع مقدّمة الدرّاجة يُمكن تفعيله عند الخروج من المنعطفات، وذلك إلى جانب الجهاز الآخر في القسم الخلفي منذ العام الماضي.

وواصلت سوزوكي اختبار محرّكها المحدّث والتحديثات العامة الأخرى لموسم 2022 اليوم الأحد، حيث قال جوان مير لوسائل الإعلام أنّه يشعر بوجود "إمكانيّات جيّدة".

وكان أليكس رينز رابع أسرع الدرّاجين اليوم أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا، في حين كان مير في المركز الـ 12 على بُعد 0.398 ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا أمام كوارتارارو، في حين تقدّم مارك ماركيز درّاج هوندا في المركز الثامن أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو.

نتيجة اليوم:

المركز

الدرّاج

الدرّاجة

التوقيت

الفارق

1

إينيا باستيانيني

دوكاتي

1:58.131 

  

2

أليكس إسبارغارو

أبريليا

1:58.157

0.026

3

خورخي مارتن

دوكاتي

1:58.243

0.112

4

أليكس رينز

سوزوكي

1:58.261

0.130

5

مافيريك فينياليس

أبريليا

1:58.261

0.130

6

فرانشيسكو بانيايا

دوكاتي

1:58.265

0.134

7

فابيو كوارتارارو

ياماها

1:58.313

0.182

8

مارك ماركيز

هوندا

1:58.332

0.201

9

يوهان زاركو

دوكاتي

1:58.413

0.282

10

بول إسبارغارو

هوندا

1:58.420

0.289

11

لوكا ماريني

دوكاتي

1:58.430

0.299

12

جوان مير

سوزوكي

1:58.529

0.398

13

تاكاكي ناكاغامي

هوندا

1:58.607 

0.476

14

جاك ميلر

دوكاتي

1:58.645

0.514

15

ميغيل أوليفيرا

كاي تي ام

1:58.701

0.570

16

ماركو بيزيكي

دوكاتي

1:58.710

0.579

17

أليكس ماركيز

هوندا

1:58.800

0.669

18

براد بيندر

كاي تي ام

1:59.016

0.885

19

راوول فيرنانديز

كاي تي ام

1:59.180

1.049

20

فابيو دي جيانانتونيو

دوكاتي

1:59.197

1.066

21

كال كراتشلو

ياماها

1:59.262

1.131

22

أندريا دوفيزيوزو

ياماها

1:59.284

1.153

23

ريمي غاردنر

كاي تي ام

1:59.348

1.217

24

فرانكو موربيديللي

ياماها

1:59.365

1.234

25

دارين بيندر

ياماها

1:59.857

1.726

26

سيلفان غينتولي

سوزوكي

1:59.996

1.865

27

تاكويا تسودا

سوزوكي

2:05.678

7.547
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