تجارب سيبانغ: باستيانيني يُحطّم الزمن القياسي في اليوم الأخير من تجارب الموتو جي بي
تصدّر إينيا باستيانيني درّاج غريسيني دوكاتي مجريات اليوم الأخير من تجارب سيبانغ للموتو جي بي الذي شهد تهاطل الأمطار كاسرًا الزمن القياسيّ.
تواصلت تجارب الموتو جي بي الشتويّة لموسم 2022 اليوم الأحد في ماليزيا، حيث تحسّنت الأزمنة سريعًا منذ البداية.
وتقدّم باستيانيني الذي يدخل موسمه الثاني في الموتو جي بي إلى الصدارة منذ الساعة الأولى مُسجّلًا 1:58.131 دقيقة ليتقدّم على متصدّر السبت أليكس إسبارغارو بفارق 0.026 ثانية.
وبقي زمن باستيانيني ثابتًا مع تقدّم اليوم، في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقّع نزول الأزمنة إلى فلك 1:57 دقيقة لاحقًا.
لكنّ الأمطار وصلت قرب منتصف اليوم، وازدادت حدّتها لدرجة دفعت العديد من الفرق لإنهاء يومها.
واستغلّ عددٌ من الدرّاجين الفرصة لاختبار درّاجاتهم في الأمطار، بما فيهم الناشئون دارين بيندر، وماركو بيزيكي وراوول فيرنانديز وفابيو دي جيانانتونيو.
واختار ريمي غاردنر درّاج تيك 3 عدم القيادة في الأمطار بسبب الألم في معصمه المكسور.
في المقابل أكمل حامل اللقب فابيو كوارتارارو بعض اللفّات في الأمطار.
وذهب المركز الثالث في النهاية إلى خورخي مارتن درّاج براماك خلف كلٍ من أليكس إسبارغارو وباستيانيني.
واتّضح أمسٍ السبت اختبار دوكاتي لجهاز تحكّم في ارتفاع مقدّمة الدرّاجة يُمكن تفعيله عند الخروج من المنعطفات، وذلك إلى جانب الجهاز الآخر في القسم الخلفي منذ العام الماضي.
وواصلت سوزوكي اختبار محرّكها المحدّث والتحديثات العامة الأخرى لموسم 2022 اليوم الأحد، حيث قال جوان مير لوسائل الإعلام أنّه يشعر بوجود "إمكانيّات جيّدة".
وكان أليكس رينز رابع أسرع الدرّاجين اليوم أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا، في حين كان مير في المركز الـ 12 على بُعد 0.398 ثانية عن الصدارة.
وذهب المركز السادس إلى فرانشيسكو بانيايا أمام كوارتارارو، في حين تقدّم مارك ماركيز درّاج هوندا في المركز الثامن أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو.
نتيجة اليوم:
|المركز
|
الدرّاج
|
الدرّاجة
|
التوقيت
|
الفارق
|
1
|
إينيا باستيانيني
|
دوكاتي
|
1:58.131
|
2
|
أليكس إسبارغارو
|
أبريليا
|
1:58.157
|
0.026
|
3
|
خورخي مارتن
|
دوكاتي
|
1:58.243
|
0.112
|
4
|
أليكس رينز
|
سوزوكي
|
1:58.261
|
0.130
|
5
|
مافيريك فينياليس
|
أبريليا
|
1:58.261
|
0.130
|
6
|
فرانشيسكو بانيايا
|
دوكاتي
|
1:58.265
|
0.134
|
7
|
فابيو كوارتارارو
|
ياماها
|
1:58.313
|
0.182
|
8
|
مارك ماركيز
|
هوندا
|
1:58.332
|
0.201
|
9
|
يوهان زاركو
|
دوكاتي
|
1:58.413
|
0.282
|
10
|
بول إسبارغارو
|
هوندا
|
1:58.420
|
0.289
|
11
|
لوكا ماريني
|
دوكاتي
|
1:58.430
|
0.299
|
12
|
جوان مير
|
سوزوكي
|
1:58.529
|
0.398
|
13
|
تاكاكي ناكاغامي
|
هوندا
|
1:58.607
|
0.476
|
14
|
جاك ميلر
|
دوكاتي
|
1:58.645
|
0.514
|
15
|
ميغيل أوليفيرا
|
كاي تي ام
|
1:58.701
|
0.570
|
16
|
ماركو بيزيكي
|
دوكاتي
|
1:58.710
|
0.579
|
17
|
أليكس ماركيز
|
هوندا
|
1:58.800
|
0.669
|
18
|
براد بيندر
|
كاي تي ام
|
1:59.016
|
0.885
|
19
|
راوول فيرنانديز
|
كاي تي ام
|
1:59.180
|
1.049
|
20
|
فابيو دي جيانانتونيو
|
دوكاتي
|
1:59.197
|
1.066
|
21
|
كال كراتشلو
|
ياماها
|
1:59.262
|
1.131
|
22
|
أندريا دوفيزيوزو
|
ياماها
|
1:59.284
|
1.153
|
23
|
ريمي غاردنر
|
كاي تي ام
|
1:59.348
|
1.217
|
24
|
فرانكو موربيديللي
|
ياماها
|
1:59.365
|
1.234
|
25
|
دارين بيندر
|
ياماها
|
1:59.857
|
1.726
|
26
|
سيلفان غينتولي
|
سوزوكي
|
1:59.996
|
1.865
|
27
|
تاكويا تسودا
|
سوزوكي
|
2:05.678
|
7.547
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