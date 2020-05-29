تجارب خاصة لفريق "كاي تي ام" تكسر حظر كورونا لفعاليات الموتو جي بي

تواجه الموتو جي بي تعليقًا إجباريًا على منافساتها منذ بداية مارس/أذار الماضي، وذلك بعدما أجبر تفشّي فيروس كورونا المنظمين على إلغاء السباق الافتتاحي في قطر إلى جانب الجولات العشر التالية.

ومن المخطط أن ينطلق موسم 2020 في 19 يوليو/تموز على حلبة خيريز مع إقامة سباقين خلال أسبوع واحد على الحلبة الإسبانية.

ومع تخفيف قيود الإغلاق في أرجاء النمسا، انتهزت "كاي تي ام" تلك الفرصة لإكمال يومين من التجارب الخاصة مع بول إسبارغارو ودرّاج الاختبار داني بيدروسا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع طاقم من 20 شخصًا، خضع جميعهم لاختبار فيروس كورونا وكانت نتائجهم سلبية.

فيما لم يتمكّن الدرّاج الناشئ براد بايندر من الحضور بسبب قيود السفر في موطنه جنوب أفريقيا.

وتعقيبًا على تلك التجارب، قال إسبارغارو: "لا أعتقد بأنّني أمضيت فترة بهذا الطول من دون درّاجة، ولا سيّما على صعيد المنافسة، لذلك كان الأمر صعبًا بعض الشيء خلال الطلعات الأولى هنا، لكنني سرعان ما عدت لوتيرتي التي كنت عليها في قطر".

وأضاف: "كان من الرائع العودة إلى الحلبة، حيث أعتقد بأنّنا جميعًا شعرنا بذلك. كانت هنالك العديد من الوجوه المبتسمة. أما على الصعيد التقني، فقد قمنا ببعض التحسينات. تمثّلت أولويتنا في استرجاع شعورنا بالدراجة، لكننا جلبنا الكثير كذلك إلى التجارب".

واختتم: "سمح لنا الطقس الجيّد أيضاً باختبار كثير من الأمور على الدرّاجة، حيث قمنا بتحسين جوانب في الهيكل والأنظمة الإلكترونية. أنا سعيد للغاية وأتطلّع الآن إلى السباق الأول من الموسم".