تايلاند تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي في 2025 و2026
بالرغم من عدم الكشف عن الروزنامة الكاملة لموسم 2025، فإنّ موعد وهوية الجولة الافتتاحيّة قد تمّ الإعلان عنهما الآن.
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الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
أعلنت الموتو جي بي عن أنّ تايلاند ستخلف قطر في موقع الجولة الافتتاحيّة لموسم 2025 في الثاني من مارس.
وفي حين أنّها تكون مدرجة عادة قرب نهاية الموسم في أكتوبر إلى جانب سلسلة السباقات الآسيويّة الأخرى، حصلت حلبة بوريرام الآن على موعدٍ جديد في بداية مارس.
وكانت قطر الحلبة التي تستضيف عادة الجولة الافتتاحيّة من الموسم في العقدين الماضيين، لكنّ التكهّنات بشأن نقلها إلى موعدٍ آخر تزايدت في الأشهر الأخيرة من أجل تفادي إقامة السباق في شهر رمضان المعظّم.
ولم يتمّ الإعلان بعد عن الموعد الجديد لسباق لوسيل.
ومع عدم انطلاق الموسم الجديد في قطر، فمن المتوقّع أن تُحدّد الموتو جي بي موقعًا جديدًا للتجارب الشتويّة الرسميّة لموسم 2025، ومن المرجّح أن يكون ذلك في تايلاند كذلك.
كما ستستضيف الدولة الآسيويّة الجولة الافتتاحيّة لموسم 2026 كذلك كجزء من اتّفاقٍ بعامين مع مروّج الحلبة والحكومة التايلنديّة.
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تايلاند تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي في 2025 و2026
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