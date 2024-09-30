تأكيد آكي أجو كمدير فريق كاي تي ام في الموتو جي بي

أعلنت "كاي تي ام" عن أنّ آكي آجو سيستلم دور مدير الفريق المصنعي بدءًا من الموسم المقبل.

سيتخلى الفنلندي عن موقعه الحالي على رأس فريقه الخاص آجو موتورسبورت في فئتي الموتو 2 والموتو 3 لصالح استلام دفّة قيادة كاي تي ام في الفئة العليا.

ويأتي آجو خلفًا لفرانشيسكو غيدوتي مدير الفريق الحالي، الذي أكّد نهاية الأسبوع الماضي مغادرته الفريق بنهاية الموسم بالرغم من تبقي عامٍ في عقده.

وقال آجو في بيان الفريق: "إنّه لشرفٌ أن أتلقى هذا العرض للدور الجديد الرائع وفرصة العمل في الموتو جي بي مع فريق ريد بُل كاي تي ام".

وأضاف: "الموتو جي بي في مستوى عالٍ جدًا في الوقت الحاضر، لذا نحتاج لمواصلة العمل في العديد من الجوانب واستغلال نقاط القوّة التي علينا بناؤها لجعل حزمة كاي تي ام بمقياس أفضل".

وأكمل: "نحتاج لمواصلة الضغط، لكنّني أعتقد بأنّ هذا المشروع يملك العديد من الجوانب الجيّدة ليتواجد في القمّة، وعلينا إدارتها بأفضل شكلٍ ممكن".

وأردف: "أودّ شكر ستيفان، وهوبرت، وبيت ويينس والجميع في هيكل كاي تي ام".