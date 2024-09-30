تأكيد آكي أجو كمدير فريق كاي تي ام في الموتو جي بي
سيتمّ تعويض غيدوتي بآجو على رأس فريق كاي تي ام في الموتو جي بي، ما يؤكّد التقرير السابق لموقعنا "موتورسبورت.كوم".
آكي آجو، آجو موتورسبورت
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
أعلنت "كاي تي ام" عن أنّ آكي آجو سيستلم دور مدير الفريق المصنعي بدءًا من الموسم المقبل.
سيتخلى الفنلندي عن موقعه الحالي على رأس فريقه الخاص آجو موتورسبورت في فئتي الموتو 2 والموتو 3 لصالح استلام دفّة قيادة كاي تي ام في الفئة العليا.
ويأتي آجو خلفًا لفرانشيسكو غيدوتي مدير الفريق الحالي، الذي أكّد نهاية الأسبوع الماضي مغادرته الفريق بنهاية الموسم بالرغم من تبقي عامٍ في عقده.
وقال آجو في بيان الفريق: "إنّه لشرفٌ أن أتلقى هذا العرض للدور الجديد الرائع وفرصة العمل في الموتو جي بي مع فريق ريد بُل كاي تي ام".
وأضاف: "الموتو جي بي في مستوى عالٍ جدًا في الوقت الحاضر، لذا نحتاج لمواصلة العمل في العديد من الجوانب واستغلال نقاط القوّة التي علينا بناؤها لجعل حزمة كاي تي ام بمقياس أفضل".
وأكمل: "نحتاج لمواصلة الضغط، لكنّني أعتقد بأنّ هذا المشروع يملك العديد من الجوانب الجيّدة ليتواجد في القمّة، وعلينا إدارتها بأفضل شكلٍ ممكن".
وأردف: "أودّ شكر ستيفان، وهوبرت، وبيت ويينس والجميع في هيكل كاي تي ام".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026
هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات