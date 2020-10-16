تأخير انطلاق سباق جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي

تأجّلت انطلاقة التجارب الأولى اليوم الجمعة بـ 35 دقيقة من أجل السماح بارتفاع حرارة المسار لتُصبح آمنة.

لكنّ الدرّاجين شعروا بأنّ الظروف لم تكن مواتية وتعرّض العديد منهم لحوادث، لذا تمّ تأخير انطلاقة مجريات السبت بنصف ساعة.

وعلى إثر الاجتماع بالدرّاجين ضمن لجنة السلامة بحضور دورنا الشركة المروّجة للبطولة، تقرّر تأجيل مجريات السبت بساعة، على أن تنطلق تجارب الموتو 3 على الساعة العاشرة بالتوقيت المحليّ، بينما ستنطلق التجارب الحرّة الثالثة للموتو جي بي على الساعة 10:55 دقيقة بالتوقيت المحليّ، بينما تنطلق الرابعة عند الساعة 14:10 والتصفيات عند الساعة 14:50.

وبالنسبة ليوم الأحد فإنّ السباق سينطلق على الساعة 15 بالتوقيت المحليّ لإسباني.

ولا يزال من غير الواضح إن كانت جداول السباقات المستقبليّة ستتغيّر بسبب الأجواء الباردة المتوقّعة.