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موتو جي بي / أخبار عاجلة

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

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تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

أعلنت هوندا عن أنّ مارك ماركيز حامل لقب الموسم الماضي من بطولة الموتو جي بي سيبقى بعيدًا عن دائرة المنافسات لشهرين إلى ثلاثة أشهر إضافيّة بسبب كسر يده اليمنى.

بعد كسره ليده اليمنى خلال حداث قويّ في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2020 في خيريز الشهر الماضي، خضع ماركيز لعمليّة بعد ذلك بيومين وأقدم على محاولة جريئة للعودة إلى التسابق في نهاية الأسبوع التالي على ذات الحلبة.

لكن بالرغم من مشاركته في حصّتَي تجارب السبت ضمن جائزة الأندلس الكبرى، انسحب ماركيز بعد تورّم يده وكان من المتوقّع أن يعود ضمن جائزة التشيك الكبرى.

لكنّ الصفيحة المثبّتة في يده تضرّرت عند محاولته العودة إلى التسابق قبل أن تنكسر بالكامل عند محاولته فتح نافذة في منزله في إسبانيا.

وتطلّب ذلك خضوعه لعمليّة أخرى لتثبيت صفيحة جديدة، وهو ما أدّى إلى غيابه عن جولة التشيك وجولتَي النمسا. لكنّه كان من المتوقّع أن يُسجّل عودته ضمن جائزة سان مارينو الكبرى مطلع سبتمبر المقبل.

لكنّ تعافي يده من العمليّة الثانية كان أبطأ من المتوقّع، حيث أكّدت هوندا الآن أنّ ماركيز سيغيب عن المنافسات لشهرين إضافيين على الأقلّ.

وقال ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا: "كانت هناك الكثير من الأحاديث بشأن تعافي مارك وموعد ذلك، لكنّنا قلنا منذ اليوم الأوّل من عمليّته الثانية أنّ الهدف الوحيد في الوقت الحاضر هو تعافيه بنسبة 100 بالمئة".

وأكمل: "لا نريد التسرّع. حالما يكون مارك في موقعٍ يُخوّله العودة والمنافسة في المستوى الذي يعرفه، فإنّنا سنفكّر حينها في الهدف التالي".

وبالرغم من أنّ فرصه في تحقيق لقبه السابع في الفئة العليا كانت ضعيفة جدًا، وذلك في ظلّ تأخّره بـ 67 نقطة عن الصدارة حاليًا، فإنّ تمديد غيابه سيبدّد كلّ آماله في المنافسة على لقب 2020.

يُشار إلى أنّ ستيفان برادل درّاج اختبارات هوندا سيُواصل تعويض ماركيز في صفوف الفريق المصنعيّ إلى جوار شقيقه أليكس ماركيز.

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