تأجيل جائزتي إيطاليا وكتالونيا يؤخّر انطلاق موسم الموتو جي بي حتّى يونيو

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" - الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وتدخل مزيد من الدول في ذروة تفشّيه في الوقت الحالي - بفوضى كبيرة على روزنامة الموتو جي بي، إذ وبعد إلغاء الجولة الافتتاحية في قطر بسبب تزايد القيود المفروضة من قِبل الدولة، تمّ كذلك تأجيل الجولات التالية في تايلاند، أمريكا، الأرجنتين، إسبانيا (خيريز) وفرنسا.

ومع تواجد إيطاليا كإحدى بؤر تفشّي الوباء في أوروبا، فقد كان من المتوقّع تأجيل سباق موجيللو في 31 مايو/أيار المُقبل، في حين أنّ تأجيل سباق برشلونة في الفورمولا واحد جعل من إقامة سباق الموتو جي بي أمرًا غير مرجّح كذلك.

وضمن بيان أصدره الاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم" اليوم الثلاثاء، أكّد الكيان الحاكم رسميًا تأجيل سباقي موجيللو وكتالونيا.

وكما كان الحال منذ تأجيل سباق خيريز، فلم يتم إصدار روزنامة محدّثة في ظل انتظار "فيم" وشركة دورنا سبورتس المروّجة لرؤية كيف سيتبلور الوضع الحالي لتفشّي ذلك الوباء.

وفي ظل هذه التأجيلات، فإن أبكر وقت لانطلاق موسم الموتو جي بي سيكون جائزة ألمانيا الكبرى في 21 يونيو/حُزيران.

وكان كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدورنا قد صرّح الأسبوع الماضي بأنّه سيكون "مسرورًا" لو حظيت البطولة بموسم من 10 سباقات في وقت لاحق من العام، لكنّه قال بأنّ إلغاء كاملًا للموسم يجب وضعه في الحسبان كذلك.

مع ذلك، قال باولو تشياباتي مدير فريق دوكاتي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ إيجاد 10 بلدان قادرة على استضافة السباقات سيكون أمرًا صعبًا، إذ اقترح عوضًا عن ذلك إيجاد 5 دول وإقامة سباقين على كل حلبة.

جديرٌ بالذكر أنّ شركة دورنا قد أعلنت الأسبوع الماضي تخصيصها مبلغ 9.075 مليون يورو كحزمة دعم مادية للمساعدة في دفع رواتب الفرق المستقلة في البطولة - إلى جانب كاي تي ام - وكل فرق الموتو 2 والموتو 3 على مدار الأشهر الثلاثة المُقبلة خلال هذه الأزمة.