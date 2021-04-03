بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة

انتقد روسي الدرّاج الجنوب أفريقي يوم الخميس قبيل جائزة الدوحة الكبرى وذلك بعد أن دفعه قليلًا إلى الخارج عند المنعطف الأوّل في مرحلة متأخّرة من سباق نهاية الأسبوع الماضي في قطر.

وقال روسي في انتقاده أنّ بعض الدرّاجين، بمن فيهم بيندر، لا يكنون الاحترام مثل الدرّاجين الآخرين في البطولة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تلك التعليقات، قال بيندر: "واجهت واقعتين معه. الأولى في النمسا العام الماضي وخرج كلانا عن المسار وكان ذلك مُتفهّمًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بالنسبة للثانية من الطبيعي أن يشعر بالإحباط. لكن لأكون عادلًا فإنّني لم ألمسه على الإطلاق، وأعتقد بأنّه حسّاسٌ بعض الشيء. لكن ما عدا ذلك فلا أعتقد بأنّني ارتكبت أيّ خطأ".

وتابع: "عبرت بجانبه وبدأت بالكبح وسرّح مكابحه وأراد إغلاق الخطّ".

وأكمل: "لذا سرّحت مكابحي أيضاً وانتهت القصّة".